上白石萌音＆エルフ荒川、旅の安全願う巨大絵馬奉納 声を合わせて「皆の旅がもっと快適になりますように！」」
俳優の上白石萌音とお笑いコンビ・エルフの荒川が30日、都内で行われた海外eSIMアプリ「トリファ」新CM発表会兼事業戦略発表会に登壇。巨大絵馬に「充実した快適な夏の海外旅行」への願いをしたためて奉納した。
【全身ショット】夏っぽい！オレンジのワンピースにサングラスでギャルめな上白石萌音
6月30日は、半年間の厄や穢れを落とす節目の日だという。これに合わせて、下半期のトリファユーザーの旅が自由で身軽なものになるように、巨大絵馬で旅の安全を祈願することに。
昨年から同社のブランドアンバサダーを務める上白石が、「トリファで皆の旅がもっと快適になりますように！」と願いを込めて書き、新CMで共演するエルフ荒川と共に声を合わせて読み上げた。その後、航空安全祈願で知られる飛不動尊正寶院・近藤信雅副住職に手渡した。
新CMは、海外旅行の準備中の一コマが舞台となっている。キャリーケースを前に、現地の通信環境の準備に悩む荒川に対し、上白石が「とりま、トリファ！」と提案。テンポ感のある掛け合いを通して、海外旅行前の準備期間まで楽しめるような、明るくポップな世界観を描く。WebCMは7月1日から公開、テレビCMは10日から放送される。
【全身ショット】夏っぽい！オレンジのワンピースにサングラスでギャルめな上白石萌音
6月30日は、半年間の厄や穢れを落とす節目の日だという。これに合わせて、下半期のトリファユーザーの旅が自由で身軽なものになるように、巨大絵馬で旅の安全を祈願することに。
新CMは、海外旅行の準備中の一コマが舞台となっている。キャリーケースを前に、現地の通信環境の準備に悩む荒川に対し、上白石が「とりま、トリファ！」と提案。テンポ感のある掛け合いを通して、海外旅行前の準備期間まで楽しめるような、明るくポップな世界観を描く。WebCMは7月1日から公開、テレビCMは10日から放送される。