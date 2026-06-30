ハローキティ＆マイメロディ、梅田駅前に登場 ゲストのゆうちゃみ＆見取り図盛山も感激 西日本初上陸「サンリオハウス」きょうからオープン
サンリオ監修の新ブランド『sanrio house（サンリオハウス）』がきょう30日から、梅田のルクア大阪にオープンする。西日本初上陸となる2号店のオープン記念イベントのゲストに、ゆうちゃみと盛山晋太郎（見取り図）が登壇した。
【全身ショット】ハローキティグッズを身にまとい登場したゆうちゃみ
『sanrio house』は、アパレルやビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど、サンリオキャラクターを新たな視点で表現したオリジナルアイテムを販売するマッシュスタイルラボによる新ブランド。
エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。店内は、オリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされ、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間となっている。
ゲストとして登壇したゆうちゃみと盛山は、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品に大興奮。盛山はルクア限定のLEOPARD柄（豹柄）マルチショルダーを見ると、おなじみの“カップル”ネタに使いたいと要望していた。
そしてオープニングセレモニーに、ハローキティやマイメロディも参加。ゆうちゃみが「やばい！久しぶりや」と感激する一方で、盛山は「僕って隣に並んでいいんですか？こんなかわいい人たちと」と恐縮しつつテンションはアップ。2人がサンリオキャラクターのぬいぐるみが詰まったくす玉を割ってオープンを祝福した。
ゆうちゃみは「サンリオ商品いっぱいあるんですけど、やっぱルクア大阪でしか買えないこの豹柄グッズもいっぱいあるんで、ぜひ皆さん手にとっていただければ」とコメント。盛山は「大人の方でも楽しめる店内。ぜひ、なんばグランド花月の帰りにこちら寄っていただいて、そのまま伊丹や新大阪でお帰りいただければ」とアピールした。
【全身ショット】ハローキティグッズを身にまとい登場したゆうちゃみ
『sanrio house』は、アパレルやビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど、サンリオキャラクターを新たな視点で表現したオリジナルアイテムを販売するマッシュスタイルラボによる新ブランド。
ゲストとして登壇したゆうちゃみと盛山は、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品に大興奮。盛山はルクア限定のLEOPARD柄（豹柄）マルチショルダーを見ると、おなじみの“カップル”ネタに使いたいと要望していた。
そしてオープニングセレモニーに、ハローキティやマイメロディも参加。ゆうちゃみが「やばい！久しぶりや」と感激する一方で、盛山は「僕って隣に並んでいいんですか？こんなかわいい人たちと」と恐縮しつつテンションはアップ。2人がサンリオキャラクターのぬいぐるみが詰まったくす玉を割ってオープンを祝福した。
ゆうちゃみは「サンリオ商品いっぱいあるんですけど、やっぱルクア大阪でしか買えないこの豹柄グッズもいっぱいあるんで、ぜひ皆さん手にとっていただければ」とコメント。盛山は「大人の方でも楽しめる店内。ぜひ、なんばグランド花月の帰りにこちら寄っていただいて、そのまま伊丹や新大阪でお帰りいただければ」とアピールした。