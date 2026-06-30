３０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、虎太郎（小林虎之介）が病院を訪問。りん（見上愛）とバッタリ出会い、驚きの現状を明かした。

虎太郎は帝都医大病院で偶然、りんと再会。「帝都医大病院の担当は部下に任せているが、今日はごあいさつに」というと、りんは「部下？」と確認。虎太郎は「部下が５人、下についたところで」といい、「でもまだまだだ」と照れ笑い。これにりんは「良かった。虎太郎が怪我や病気じゃなくて」と胸をなで下ろす。

りんは看護生のヒデが辞めてしまったことを気に病んでいたが、虎太郎は「うちの会社も辞める者はいるけど、それは仕方ない」「遅かれ早かれ辞めるやつは辞める」と言う。りんは「努力じゃどうにもならないことだってある。お金がなくて学校に行けなかったり、病気になったり。そういう人もいる」と反論。虎太郎はにこやかに「俺はりんのせいじゃないって言ってるんだ。俺だって…」と励ますも、りんは「そろそろいかなくちゃ」と、虎太郎の言葉は全く響いておらず…。

虎太郎は、栃木にいてもなにも変わらないと一念発起して上京。製薬会社の給仕となったが「だんだん社長に認められて今月から社員」と社員になったばかりだと嬉しそうに説明していた。それからほどなく、部下が５人つくほどの出世ぶり。一方のりんは、取締を降ろされてしまう。

ネットでは虎太郎のスピード出世に「部下が５人っていうのはほんとなの？」「もう部下もいる、帝大病院にも出入りしている、出世が戦国時代並ですね」「虎太郎、よもやの大出世」「急にこんな出世できるのか…」「虎太郎の出世、早くない？」など驚きの声が上がっている。