＜香りのTPO＞保育園での集まりに香水をつけていくのはマナー違反？周りは誰もつけていないようで…
ママになってもおしゃれを楽しみたい。今までの自分らしさを、これからも大切にしていきたい。そう思っているママも少なくないでしょう。しかし、TPOによっては控えたほうがよい場合もあります。
『先日、保育園の発表会に参加したとき、周りのママたちは香水をつけていないようでした。私だけがつけているような雰囲気だったので、もしかしてマナー違反だったのかと不安になっています』
香りが苦手な人も多い
『香水は、つけている本人は好きでいい香りだと思っていても、他人にとっては不快な臭いになっている場合が多々あるね』
『私個人としては、香水の香りが大の苦手だから、つけてこないでほしい』
“香害（こうがい）”なんて言葉をよく耳にするようになってからどれぐらい経つでしょう。よく耳にするのは柔軟剤の香りでのトラブルかもしれませんね。本人にはいい香りでも、苦手な人にとっては強い刺激に感じられてしまうこともあります。消費者庁のページには、
『柔軟仕上げ剤などの香りで頭痛や吐き気がしたなどの相談が寄せられています。香りの感じかたには個人差があり、自分にとって快適な香りでも困っている人もいることをご理解いただくこと、香り付き製品の使用に当たっては周囲の方々にも配慮いただくこと……』
という記載があります。香水も柔軟剤と同じように考えられるでしょう。ただ、100%使用を控えてというわけではなく、大切なのはTPO。では、保育園のような子どもの集団生活の場では、どのように考えればよいのでしょう。
子ども関連の集まりでの香水TPO
『発表会とか保護者の距離が近いような場所での香水は、やめたほうがいいと思う』
『友だちとのお出掛けならアリだと思うけど、大勢が集まる場所、とくに発表会とか参観日とかの室内で距離が近い場合は、控えたほうがいいかもね』
香水を控えたほうがよい場面は、「室内で他人との距離が近いとき」だといえそうです。室内での行事では香水を避ける、という基準で考えるとわかりやすいでしょう。ママの声にあるように、保護者参加の行事で屋内の場合、どうしても保護者同士の距離が近くなって密になりがち。そのような場所では、香水を控えめにつけていたとしても周囲に強く香ってしまうかもしれません。
『保育園の場合、子どもの敏感な肌に気を使って柔軟剤さえ気をつけているご家庭もあるだろうし、香りに慣れていない子も多いよ。だから香りであっても、余計なものは持ち込まないほうがいいかも』
まだ体が成長途中の未就園児の場合、大人は平気な香りでも、香水に反応して具合が悪くなることがありますよね。もちろんすべてのお子さんがそうとはいい切れませんが、柔軟剤でも具合が悪くなるケースもあるので、主張の強い香水は避けたほうがよさそうです。
香りのTPO、あらためて考えてみよう
今日のお出かけの内容や行き先によって、お化粧や髪型、洋服のコーディネートを変えるように、香水をつける・つけないも変化させてみてはいかがでしょう。
『匂いって慣れちゃうよね。いつも使っている香水をつけて、自分がいい匂いだと思うぐらいの香りになっているときは、香水をつけすぎていて周りは臭いと思っている可能性あり』
筆者も香水が好きで外出時につけることもありますが、ママの声にあるように慣れてしまってつけすぎてしまう……なんてことも。だからこそ、行き先やお出かけの内容には十分注意したいと考えています。すれ違う程度であれば、香りが苦手な人はその場を離れたり、距離を置いたりできます。しかし、今回のような子どもの行事やイベント、冠婚葬祭など人が密になる・長時間移動ができない場所である場合は、思い切って香水はつけないと決めておくといいかもしれませんね。香りのTPOについてあらためて考えることで、香りのステキなまとい方を習得できるかもしれませんよ。
編集・横内みか イラスト・加藤みちか