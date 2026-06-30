◆米大リーグ アスレチックス―ドジャース（２９日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

２９日（日本時間３０日）にアスレチックスの本拠地で行われるアスレチックス―ドジャース戦で珍事が起きた。

両チームのスタメンが発表され、ともに「７番・三塁」で名を連ねたのは、マックス・マンシー内野手。同姓同名の２人が同じ打順、同じポジションに入った。

この２人、スペルも「Ｍａｘ Ｍｕｎｃｙ」で同じの同姓同名なだけでなく、８月２５日の誕生日も同じ。ドジャースのマンシーが１９９０年生まれの３５歳、アスレチックスのマンシーが２００２年生まれの２３歳で１２歳差だが、奇跡とも言える偶然だ。

さらにドラフト指名されたのはともにアスレチックス。ドジャースのマンシーは２０１２年ドラフト５巡目（全体１６９位）でアスレチックス入りし、１７年からドジャースに加わった。アスレチックスのマンシーは２１年ドラフト１巡目（全体２５位）でアスレチックス入りし、昨年メジャーデビューした。

唯一の違いはドジャースのマンシーが左打ちで、アスレチックスのマンシーが右打ちなことくらい。２人の「マックス・マンシー」から目が離せない３連戦となりそうだ。両軍のスタメンは以下の通り。

【ドジャース】

１（指）大谷翔平、２（中）パヘス、３（一）フリーマン、４（遊）ベッツ、５（左）Ｔ・ヘルナンデス、６（右）タッカー、７（三）マンシー、８（二）ロハス、９（捕）ラッシング、投・ラウアー＝左

【アスレチックス】

１（中）ボルテ、２（捕）ランゲリアーズ、３（一）カーツ、４（指）ハイム、５（左）トーマス、６（右）バトラー、７（三）マンシー、８（遊）ウィリアムズ、９（二）クロダグラウアー、投・ジャンプ＝左