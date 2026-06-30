10時の日経平均は282円高の6万9750円、東エレクが299.69円押し上げ 10時の日経平均は282円高の6万9750円、東エレクが299.69円押し上げ

30日10時現在の日経平均株価は前日比282.87円（0.41％）高の6万9750.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は443、値下がりは1055、変わらずは55と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を299.69円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が68.59円、太陽誘電 <6976>が34.53円、ファナック <6954>が34.36円、スクリン <7735>が21.32円と続く。



マイナス寄与度は103.78円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が25.74円、キオクシア <285A>が16.43円、コナミＧ <9766>が12.07円、トヨタ <7203>が9.89円と続いている。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、銀行、その他金融と続く。値下がり上位には輸送用機器、石油・石炭、鉄鋼が並んでいる。



※10時0分11秒時点



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