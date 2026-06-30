サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。

前半29分、佐野海舟の衝撃ゴールで先制。だが、後半11分に追いつかれると、終了間際に決勝点を許して森保ジャパンが散った。

米メディア「ブリーチャー・レポート」は試合後、サッカー専門インスタグラムを更新。「ワールドカップの決勝トーナメントにおける日本代表の初勝利は、またしてもお預けとなった。しかし、彼らは胸を張って大会を後にできるはずだ」とつづった。

10枚の写真を投稿したが、1枚目は涙を浮かべた渡辺剛が、失意の上田綺世を抱きしめているもの。ファンからも様々な声が寄せられた。

「日本には同情せずにいられない」

「日本サッカーの未来は明るいな」

「人々も文化も全てが美しい」

「全てのサッカーファンを驚かせる唯一のチームだ」

「日本を誇りに思うよ」

「泣かないでくれ」

日本に勝ったブラジルは、7月5日（日本時間6日）にコートジボワール─ノルウェーの勝者と決勝T2回戦を戦う。



（THE ANSWER編集部）