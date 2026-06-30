軽く通すだけで即ストレート！Re・De「Re・De Hair Straight - Smooth」が『LDK the Beauty』2号連続1位を獲得

記事ポイント 『LDK the Beauty』2号連続でストレートアイロン部門1位を獲得約240gの軽量設計とカーブ形状で長時間使っても疲れにくい一度通すだけでサロン直後のようなシルキーな美髪に仕上がる 『LDK the Beauty』2号連続でストレートアイロン部門1位を獲得約240gの軽量設計とカーブ形状で長時間使っても疲れにくい一度通すだけでサロン直後のようなシルキーな美髪に仕上がる

A-Stageは、ウェルネスブランド「Re・De」のヘアアイロン「Re・De Hair Straight - Smooth」が『LDK the Beauty』2026年8月号において「2026年上半期ベストコスメ ストレートアイロン部門 第1位」を受賞したと発表しました。

同誌2026年7月号での「ベストバイ」に続いて2号連続での部門最高評価となり、プロと一般モニター双方からストレート力と操作性が高く評価されています。

Re・De「Re・De Hair Straight - Smooth」が『LDK the Beauty』2号連続1位を獲得

販売価格：15,800円（税込）重量：約240g（電源コード含まず）販売先：Re・De公式オンラインショップ、PIXELA GROUP Shop Amazon店、主要家電量販店

「Re・De Hair Straight - Smooth」は、A-Stageが展開するウェルネスブランド「Re・De」のストレートアイロンです。

広告掲載を排除した比較検証で知られる『LDK the Beauty』のプロフェッショナルテストにおいて「最短でストレートヘアが叶いました!」と評価され、2号連続で同部門の最高評価を獲得しています。

圧倒的なストレート力と疲れにくい軽量ボディ

毛束を挟む力が適切で毛先まで均一な圧をキープしながらクセを伸ばせる設計により、「スルスルとクセが伸びる」補整力で忙しい朝のスタイリング時間を短縮できます。

本体重量は約240g（電源コード含まず）で、カーブした形状が手にフィットします。

「軽い力で挟めるからロングヘアでも疲れにくい!」とモニターから評価されており、ロングヘアのスタイリングでも腕への負担を抑えて毎日使えます。

サロン直後のようなシルキーな仕上がり

「Re・De Hair Straight - Smooth」は、熱ダメージを抑えながら「まるでサロンでケアをした直後のような、やわらかな髪」に仕上げます。

「髪の表面がツルッとしてシルキーなサラサラヘアに!」「髪質自体がよくなったようなまとまりのある美髪が叶う!」とプロからも評価されており、ツヤのある仕上がりを自宅のスタイリングで実現できます。

Re・De Hair Straightのカラーラインナップ

「Re・De Hair Straight」はWHITE、BLACK、HYGGE GRAYをはじめとする複数のカラーバリエーションを展開しており、インテリアや好みに合わせたカラーを選べます。

ウェルネスブランド「Re・De」について

「Re・De」は「心地をリデザインする」をテーマに掲げるウェルネスブランドで、2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」を皮切りに調理家電を展開し、2022年12月以降は美容・生活家電全般へと製品ラインを広げています。

スタイリングの時間を「心地よい身支度の時間」へ昇華させることを軸に、機能性とデザイン美学を組み合わせた製品開発を行っており、複数のデザイン賞を受賞した実績があります。

「Re・De Hair Straight - Smooth」は、軽く通すだけでクセを伸ばせるストレート力と、長時間使っても疲れにくい軽量ボディを両立したストレートアイロンです。

広告を排除した厳格な比較誌での2号連続最高評価という結果が、毎日の朝のスタイリングで使える品質の高さを示しています。

「Re・De Hair Straight - Smooth」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Re・De Hair Straight - Smooth」の販売価格はいくらですか？

A. 税込15,800円で、Re・De公式オンラインショップ、PIXELA GROUP Shop Amazon店、主要家電量販店で購入できます。

Q. 『LDK the Beauty』での受賞内容を教えます。

A. 2026年7月号でストレートアイロン部門の「ベストバイ」を受賞し、8月号では「2026年上半期ベストコスメ ストレートアイロン部門 第1位」を受賞しました。2号連続での部門最高評価となっています。

Q. 本体の重さはどのくらいですか？

A. 本体重量は約240g（電源コード含まず）です。カーブした形状で握りやすく、ロングヘアのスタイリングでも腕への負担を軽減できます。

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