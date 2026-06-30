元フジテレビアナウンサーでフリーの笠井信輔（63）が30日、インスタグラムを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦、日本−ブラジル戦を振り返り、思いをつづった。

笠井アナは「本当に悔しい！ あと、少しだったのに 日本中の世界中のニッポンサポーターたちが、そう思ったに違いない」と試合直後の率直な気持ちをつづった。「特に前半は完璧だった 素晴らしい試合だった ブラジルが攻めあぐねていた」と前半の日本の戦いぶりを高く評価。一方で「しかし、さすがに世界最強のチーム 後半の蘇ったような猛攻」と、ブラジルの底力にも言及した。

そして「負けましたが 日本の強さを見せつけた試合でした」と記し、「ブラジルを相手に2対1 誇らしいです」と称えた。

また、この熱戦を中継したフジテレビ中村光宏アナ、ピッチリポートを務めた黒瀬翔生アナについても触れ、写真を添え「フジテレビの中継よかったですよ 本当に本当にお疲れ様」とねぎらった。「負けてはしまったけれど 一生の宝物となる経験となりましたね」と、古巣の後輩アナへのメッセージで締めた。