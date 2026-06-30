M!LK塩崎太智、初Xのポストが50万いいね「うれしかったです」 自宅で三点倒立
俳優の吉岡里帆、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎大智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、吉田仁人が6月30日、都内で行われた「サマージャンボプレミアム」（市町村振興 第1114回全国自治宝くじ）、「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興 第1115回全国自治宝くじ）、「サマージャンボミニ」（市町村振興 第1116回全国自治宝くじ）の発売記念イベントに参加した。
【写真】『自分史上最高』と思ったできごとをボードに掲げた塩崎太智
イベントでは質問コーナーも実施。吉岡から「最近『自分史上最高』と思ったできごとは？」と投げかけられた。塩崎は「初めてのXでいいね50万も!!えぇ〜！」とフリップで回答し「Xを今までしていなくて。初めてみようと思った。1個目の投稿を何にしようと思った。普通の自撮りだと、アレだし。何しようかと思って、とりあえず自宅で三点倒立してみたんです。三点倒立した写真をアップしたら50万ぐらい『いいね』が来て。『最高じゃん！』と思った。うれしかったです」とにっこり。吉岡は「いつかXをする時は三点倒立します」と話すと、塩崎は「やり方、教えますので！」と返していた。
曽野は「音楽賞の男性部門で最優秀賞」と答えて「とある音楽賞で最優秀賞をいただいた。壇上に上がって、5人でハグしあった景色が忘れられない」としみじみ。吉田も「音楽の授賞式」と回答し、曽野は「よかったよね！」とうれしそう。吉田は「今思い返すと、みんな新鮮な顔をしていた。こういった受賞もなかなかない。みんながそれぞれ本当にびっくりしている。映像も残っているのがメモリアルでいい」とかみ締めるように話していた。
今回、新発売となる「サマージャンボプレミアム」は、1等賞金が8億円、1等の前後賞が各2億円で、1等・前後賞合わせて12億円と超豪華賞金が魅力の宝くじ。1等・前後賞合わせて12億円は、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金となる。さらに、2等賞金が1億円と、大きく夢が膨らむプレミアムな内容となっている。
また、「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金が5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて7億円と、こちらも超豪華賞金が魅力。「サマージャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて5000万円。また、1万円の当せん本数が、「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」合計で32万本と昨年の3.4倍以上となっており、多くの人に当せんのチャンスが広がっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時に発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する予定。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。
【写真】『自分史上最高』と思ったできごとをボードに掲げた塩崎太智
イベントでは質問コーナーも実施。吉岡から「最近『自分史上最高』と思ったできごとは？」と投げかけられた。塩崎は「初めてのXでいいね50万も!!えぇ〜！」とフリップで回答し「Xを今までしていなくて。初めてみようと思った。1個目の投稿を何にしようと思った。普通の自撮りだと、アレだし。何しようかと思って、とりあえず自宅で三点倒立してみたんです。三点倒立した写真をアップしたら50万ぐらい『いいね』が来て。『最高じゃん！』と思った。うれしかったです」とにっこり。吉岡は「いつかXをする時は三点倒立します」と話すと、塩崎は「やり方、教えますので！」と返していた。
今回、新発売となる「サマージャンボプレミアム」は、1等賞金が8億円、1等の前後賞が各2億円で、1等・前後賞合わせて12億円と超豪華賞金が魅力の宝くじ。1等・前後賞合わせて12億円は、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金となる。さらに、2等賞金が1億円と、大きく夢が膨らむプレミアムな内容となっている。
また、「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金が5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて7億円と、こちらも超豪華賞金が魅力。「サマージャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて5000万円。また、1万円の当せん本数が、「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」合計で32万本と昨年の3.4倍以上となっており、多くの人に当せんのチャンスが広がっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時に発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する予定。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。