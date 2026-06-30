【W杯2026】ヒロミ「オレ、何やっているんだよ！」 ブラジル戦めぐり“まさかの告白”
タレントのヒロミが、6月30日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に生出演。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦の日本VSブラジルにおいて、日本が1-2で惜敗したことを受けてのトークで、まさかの告白を行った。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
ヒロミは「惜しかったですね。なんかいけるんじゃないかなと思って。もう僕はね、本当に何が悪いってね、油断して起きられなかったんですよ（笑）。油断しちゃったんですね」と申し訳なさそうにポツリ。「オレ、何やっているんだよ！」と自らツッコミ、笑いを誘った。
その上で「全部ダイジェストで見ましたけど、本当に惜しいというか、いけるんじゃないかっていうね。終わった瞬間も、ブラジルも『勝てた！』みたいな、余裕がない感じが、今までいろいろ先輩たちやってきましたけど、違うレベルにきている」と感嘆していた。
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ヒロミは「惜しかったですね。なんかいけるんじゃないかなと思って。もう僕はね、本当に何が悪いってね、油断して起きられなかったんですよ（笑）。油断しちゃったんですね」と申し訳なさそうにポツリ。「オレ、何やっているんだよ！」と自らツッコミ、笑いを誘った。
その上で「全部ダイジェストで見ましたけど、本当に惜しいというか、いけるんじゃないかっていうね。終わった瞬間も、ブラジルも『勝てた！』みたいな、余裕がない感じが、今までいろいろ先輩たちやってきましたけど、違うレベルにきている」と感嘆していた。