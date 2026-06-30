ＴＢＳでは、７月６日（月）よる７時から『ＣＤＴＶライブ！ライブ！』を２時間の生放送でお届けする。このたび、豪華出演アーティストと歌唱曲を発表。

大好評のスペシャル企画“プラチナライブ”にYOASOBIが先週に続き２週連続で登場！ テレビ初披露「アドレナ」や、デビュー曲「夜に駆ける」を含む大ヒットソング全６曲をフルサイズライブ！

M!LKは視聴者の反響に応える“おかわりライブ！”で、“アイドル”のきらめきをリスペクトした楽曲「アイドルパワー」をフルサイズでお届けする。

Hey! Say! JUMPは一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせたハートフルソング「CUE CUE CUTE」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。

Kis-My-Ft2は“誰かを想う”優しくてあたたかい感情をストレートに届けるハートウォーミングな楽曲「My Affection」、BE:FIRSTは、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出した切ないラブソング「Missing」、BUDDiiSはメジャー１ｓｔシングルより、リード曲「キミは都市伝説」をそれぞれフルサイズテレビ初披露。

韓国の５人組ボーイズグループAND2BLEが『ＣＤＴＶライブ！ライブ！』に初登場！ １ｓｔミニアルバム「Sequence 01: Curiosity」のサブタイトル曲「Aura」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス！

出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名５０音順）

AND2BLE「Aura」

Kis-My-Ft2「My Affection」

BUDDiiS「キミは都市伝説」

BE:FIRST「Missing」

Hey! Say! JUMP「CUE CUE CUTE」

M!LK「アイドルパワー」

【プラチナライブ】

YOASOBI「アドレナ」「夜に駆ける」 ほか