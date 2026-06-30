【アース・モンダミンカップ】

渋野日向子「勝負の一打」で“刻む”寂しさ…全英Vの7年前とは対照的な安全策にファン失望

台風の影響によって3日目（27日）が中止に。予備日の29日に最終ラウンドが行われ、韓国のパク・ヒョンギョン（25）が日本ツアー4試合目で初優勝を飾った。

187ヤードの9番パー3でロングパットを決めて首位に並ぶと、その後も安定したプレーで稲垣那奈子、小林光希、申ジエらを振り切った。

現在、韓国ツアーで8勝を挙げているパクは、母国では「キューティフル」、日本国内では「イ・ボミ2世」の愛称がある人気選手。日本ツアー参戦への意欲もあり、韓国メディア「イーデイリー」の今大会直前のインタビューでは、「日本ツアーは海外進出を考えるうえで候補の一つ」としたうえで、「まだはっきり決心したわけではないが、海外に行くなら日本ツアーを選ぶ可能性が最も大きい」と話している。記事では、日本はパクに自信を与えてくれた舞台であり、その背景には日本ファンの熱い関心もある、とも伝えられている。

パクは今回、主催者推薦で出場したが、この優勝により、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）への入会とTP一般登録への道が開けた。手続きを経れば、今季残り試合の出場資格に加え、翌年1年間のシード権を得る見通しだ。いきなり日本に本格参戦するかはともかく、その足場は整った。日本での注目度もうなぎ上り。勝利インタビューで「みなさま、本当にありがとうございました。お疲れさまでした」と日本語で挨拶したパク。キューティフル旋風が日本でも巻き起こる日は近いぞ。