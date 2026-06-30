今回はより多くのみなさんにご参加いただけるようオー！ 札幌なにかができる経済人ネットワーク「第193回6月特別例会」

記事ポイント 札幌なにかができる経済人ネットワーク20周年特別例会第193回6月特別例会で佐藤正久氏が米イ停戦講演2026年6月26日カナモトホール開催、学生無料 札幌なにかができる経済人ネットワーク20周年特別例会第193回6月特別例会で佐藤正久氏が米イ停戦講演2026年6月26日カナモトホール開催、学生無料

札幌なにかができる経済人ネットワークが、設立20周年を記念して「第193回6月特別例会」を開催します。

講師に“ヒゲの隊長”こと前参議院議員の佐藤 正久 氏を迎え、「米イ停戦合意の行方と日本の進路」をテーマに講演が行われます。

異業種・産学官の連携で地域の活性化を目指すネットワークによる、オープン例会です。

札幌なにかができる経済人ネットワーク「第193回6月特別例会」

日時：2026年6月26日(金) 13：00〜15：00場所：カナモトホール(札幌市民ホール) 2階 第1、2会議室所在地：札幌市中央区北1条西1丁目講師：佐藤 正久 氏(前参議院議員)演題：「米イ停戦合意の行方と日本の進路」会費：1,500円(会場費、お茶代として)、学生無料申し込み方法：メールにて氏名・所属・電話番号を記載の上、申し込み配信：予定あり

「札幌なにかができる経済人ネットワーク(通称：SNN)」は、「地域のために何かをしたい」という想いを持った札幌の経済人有志が中心となり、2006年6月に設立されました。

今年で20周年という節目を迎え、これまでに192回の例会を重ねています。

例会では、地域おこしやまちづくり、経済活性化の実践などをテーマに、多彩な講師を招いた勉強会やディスカッション、情報交換が行われています。

行政、大学、シンクタンク、金融機関、メディア、芸術家や建築家、中小企業経営者など、官民の垣根を越えた多様なメンバーが参加する場です。

佐藤 正久 氏が語る「米イ停戦合意の行方と日本の進路」

第193回となる今回は、外交・安全保障の第一線で活躍されてきた“ヒゲの隊長”こと前参議院議員の佐藤 正久 氏を迎えます。

講演の演題は「米イ停戦合意の行方と日本の進路」です。

国際経済や我が国日本がとるべき選択について考える時間になります。

地域おこしやまちづくりをテーマにした交流の場

札幌なにかができる経済人ネットワークの例会では、地域おこしやまちづくり、経済活性化の実践などがテーマになっています。

多彩な講師を招いた勉強会に加え、ディスカッションや情報交換も行われます。

参加するメンバーは、それぞれの取り組みを応援・協力し合う場として関わっています。

カナモトホールで開かれるオープン例会

今回の特別例会は、より多くの人が参加できるようオープン例会として開かれます。

会場はカナモトホール(札幌市民ホール) 2階 第1、2会議室です。

配信も予定されています。

前参議院議員 佐藤 正久 氏のプロフィール

佐藤 正久 氏は、福島県出身の前参議院議員です。

防衛大学校卒業後、約25年間、陸上自衛官として勤務しました。

国連 PKOゴラン高原派遣輸送隊初代隊長、イラク先遣隊長・復興業務支援隊初代隊長、第7普通科連隊長兼ねて福知山駐屯地司令などを務めています。

平成19年に参議院議員に初当選し、3期務めました。

外務副大臣、防衛大臣政務官、参議院外交防衛委員長、自民党幹事長代理、国防部会長、外交部会長、国防議員連盟事務局長などを歴任しています。

外交・安全保障の現場経験と政策の視点を持つ佐藤正久氏の講演を通じて、停戦合意の先にある国際情勢と日本の進路を考える機会になります。

20周年を迎えたSNNの例会らしく、地域の経済人や産学官の参加者が集う場で、まちづくりや経済活性化の実践にもつながる交流が広がります。

札幌なにかができる経済人ネットワーク「第193回6月特別例会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「第193回6月特別例会」はいつ開かれますか？

A. 2026年6月26日(金) 13：00〜15：00に開催されます。

会場はカナモトホール(札幌市民ホール) 2階 第1、2会議室です。

Q. 講師と演題は何ですか？

A. 講師は“ヒゲの隊長”こと前参議院議員の佐藤 正久 氏です。

演題は「米イ停戦合意の行方と日本の進路」です。

Q. 会費はいくらですか？

A. 会費は1,500円で、会場費、お茶代として案内されています。

学生は無料です。

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