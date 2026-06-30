CAPtainDUCK初！ ミニチュアファクトリー「CAPtainSWAN」

記事ポイント CAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ商品オイシックス新潟アルビレックスBC CAPtainSWAN販売中通常880円、ブラインド商品は2026年7月発売予定 CAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ商品オイシックス新潟アルビレックスBC CAPtainSWAN販売中通常880円、ブラインド商品は2026年7月発売予定

ミニチュアファクトリーが開発する自社オリジナルIP「CAPtainDUCK」は、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブのコラボレーション商品に採用されました。

同クラブが商品「CAPtainSWAN」として販売を開始し、オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイトでも販売中です。

2026年6月19日(金)・20日(土)・21日(日)に開催されたオイシックス新潟アルビレックスBCホームゲーム会場で初披露・販売されました。

ミニチュアファクトリー「CAPtainSWAN」

商品名：CAPtainSWAN販売：オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイト初披露・販売：2026年6月19日(金)・20日(土)・21日(日)通常商品価格：880円(税込)ブラインド商品：2026年7月発売予定

「CAPtainSWAN」は、キャップをかぶったアヒルをモチーフにした「CAPtainDUCK」と、オイシックス新潟アルビレックスBCのコラボレーション商品です。

CAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ商品として、チームのユニフォームと白鳥をモチーフとしたマスコットキャラクター「アルファくん」の世界観が組み合わされています。

オリジナルIPのキャラクターに、オイシックス新潟アルビレックスBCの個性を重ねた特別仕様です。

「アルファくん」がDUCKをSWANに書き替えた特別デザイン

今回のコラボレーションでは、CAPtainDUCKのロゴに描かれた「DUCK」の文字を、オイシックス新潟アルビレックスBCのオフィシャルマスコット「アルファくん」が「SWAN」に書き替えた特別デザインが採用されています。

「アルファくん」は白鳥をモチーフとしたマスコットキャラクターです。

「DUCK」を「SWAN」に書き替えるアイデアから、ブランド名の一部まで変化する遊び心のあるデザインが生まれています。

公式ユニフォーム仕様の通常商品

商品：通常商品 CAPtainSWAN オイシックス新潟アルビレックスBCユニフォームバージョン仕様：オイシックス新潟アルビレックスBC公式ユニフォーム仕様価格：880円(税込)

通常商品は、オイシックス新潟アルビレックスBC公式ユニフォーム仕様の「CAPtainSWAN」です。

キャップをかぶったアヒルをモチーフにしたフィギュアが、チームのユニフォームを身にまとっています。

スポーツチームのデザインとCAPtainDUCKの造形を並べたコラボレーション商品です。

選手背番号入りのブラインド商品

発売予定：2026年7月CAPtainSWAN(投手＋監督版)：全22種CAPtainSWAN(野手版)：全26種仕様：選手背番号入りレアバージョン：サイン入りレアバージョンあり価格：未定

ブラインド商品は、選手ごとの背番号を再現した「CAPtainSWAN」です。

投手＋監督版と野手版があり、サイン入りレアバージョンも用意されています。

背番号入りの仕様により、開封するまでどの種類か分からないブラインド商品として展開されます。

コラボレーションが生まれた背景

本企画は、オイシックス新潟アルビレックスBCのマーチャンダイジングを手掛けるパンチワークス代表・牧様が展示会でCAPtainDUCKを見たことをきっかけに始まりました。

パンチワークスを通じてオイシックス新潟アルビレックスBCMD担当・渡邉氏と複数回の打ち合わせを重ね、「ファンの皆様が楽しめる商品とは何か」をテーマに企画が進行しました。

最終的な商品化は、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブにより決定されています。

選手ごとの背番号やサイン入りレアバージョンに加え、「アルファくん」の世界観を反映した「SWAN」のアイデアが取り入れられています。

CAPtainDUCKについて

CAPtainDUCKは、ミニチュアファクトリーが展開するオリジナルIPです。

キャップをかぶったアヒルをモチーフに、企業・地域・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな分野とのコラボレーションを目指して開発されました。

今後も多様なパートナーとのコラボレーションを予定しています。

ロゴの文字を変える発想とマスコットの設定が重なり、チームらしさを小さなフィギュアの中で楽しめる仕立てです。

通常版でユニフォーム姿を選ぶ楽しみと、背番号入りの展開で推し選手を意識する楽しみが分かれています。

ミニチュアファクトリー「CAPtainSWAN」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「CAPtainSWAN」はどこで販売されていますか？

A. オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイトで販売中です。

2026年6月19日(金)・20日(土)・21日(日)には、ホームゲーム会場で初披露・販売されました。

Q. 通常商品はどのような仕様ですか？

A. 通常商品は「CAPtainSWAN オイシックス新潟アルビレックスBCユニフォームバージョン」です。

オイシックス新潟アルビレックスBC公式ユニフォーム仕様で、価格は880円(税込)です。

Q. ブラインド商品にはどのような種類がありますか？

A. ブラインド商品は2026年7月発売予定です。

投手＋監督版は全22種、野手版は全26種で、選手背番号入りとサイン入りレアバージョンがあります。

価格は未定です。

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