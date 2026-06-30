記事ポイント 電算システムと北海道稚内市がクラウドツールの行政運営への導入効果を検証2026年度にクラウド型業務環境、生成AI、ゼロトラストなど4テーマを分析稚内市の実際の業務環境で業務効率性、セキュリティ強度、費用対効果を測定 電算システムと北海道稚内市がクラウドツールの行政運営への導入効果を検証2026年度にクラウド型業務環境、生成AI、ゼロトラストなど4テーマを分析稚内市の実際の業務環境で業務効率性、セキュリティ強度、費用対効果を測定

電算システムが、北海道稚内市と「クラウドツールの行政運営への導入効果に関する連携協定」を締結しました。

クラウドサービスを活用した行政運営の効率化および市民サービスの向上を目的に、稚内市の業務環境で実証検証を行います。

クラウドツールと生成AIの導入効果、安全性を定量的・定性的に測定する協定です。

電算システム「クラウドツールの行政運営への導入効果に関する連携協定」

締結日：2026年6月8日対象：北海道稚内市実証検証期間：2026年度（2027年3月31日まで）検証対象：クラウドサービス検証項目：業務効率性、セキュリティ強度、費用対効果

本協定は、稚内市の業務環境でクラウドサービスを試験的に運用し、クラウドネイティブな環境下で導入効果を客観的に検証するものです。

稚内市では、行政運営の効率化や市民サービスの更なる向上を目指し、より柔軟かつセキュアなクラウド環境の導入検討が進められてきました。

電算システムは、Google Cloudサービスをはじめとするクラウドソリューション、ゼロトラストなどのセキュリティ対策、生成AI活用に関する知見をもとに実証検証を支援します。

行政DXを進める背景と目的

全国の地方自治体では、少子高齢化に伴う職員不足への対応や、多様化する市民ニーズへの迅速な応対が求められています。

稚内市でも、行政運営の効率化や市民サービスの更なる向上に向けて、クラウド環境の導入検討が進められてきました。

本協定では、実際の業務環境におけるクラウドツールおよび生成AIの導入効果と安全性を測定し、持続可能な行政運営モデルの構築を目指します。

クラウド型業務環境の実用性検証

クラウド型業務環境の実用性検証では、一部の職員を対象とした検証環境を構築します。

共同編集機能などによる業務効率化の効果を測り、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の実現可能性も測定します。

庁内フィールドでの業務利用から評価データを得ることで、クラウドサービスを行政運営へ導入する際の判断材料を整理できます。

生成AI等の先端技術の活用検証

生成AI等の先端技術の活用検証では、業務におけるAI技術の安全かつ効果的な利用方法を検証します。

Gemini等の生成AIツールを対象に、行政サービスへの適用可能性やリスク対策に関する知見を蓄積していきます。

あわせて、生成AIの活用による業務効率化の度合いも測定される予定です。

ゼロトラストセキュリティの運用検証

ゼロトラストセキュリティの運用検証では、場所を問わず安全に業務を行えるように、クラウド環境下のセキュリティ要件を技術的な観点から検証します。

クラウド型業務環境では、柔軟な働き方と安全な業務利用の両立が検証対象です。

セキュリティ強度を測定することで、クラウドサービスを行政運営へ本格導入する前の確認項目が明確になります。

検証結果の分析および報告

本実証検証を通じて得られたデータは、稚内市と電算システムが共同で分析します。

分析結果は、今後の調達や本格導入に向けた客観的な評価報告書として取りまとめられる予定です。

業務効率性、セキュリティ強度、費用対効果をまとめて測定することで、クラウドツール導入後の運用を検討するための材料になります。

稚内市と電算システムの役割

稚内市：実証検証に必要な庁内フィールドおよび対象職員の選定稚内市：実証検証における業務利用、および評価データの提供電算システム：検証対象サービスに関する技術的な知見および活用ノウハウの提供電算システム：実証検証の円滑な実施に向けた技術的助言およびサポート電算システム：他自治体等の事例に基づく比較検証情報の提供電算システム：検証結果の取りまとめおよび報告書の作成支援

稚内市は、庁内フィールドと対象職員を選び、実証検証における業務利用と評価データを提供します。

電算システムは、検証対象サービスに関する技術的な知見、活用ノウハウ、他自治体等の事例に基づく比較検証情報を提供します。

現場の業務利用と技術的な支援を組み合わせ、検証結果の取りまとめと報告書の作成支援まで行う役割分担です。

実際の庁内業務を対象にすることで、共同編集や生成AI活用が自治体の仕事の進め方にどう結びつくかを具体的に示す検証になります。

効率化だけでなく、ゼロトラストによる安全性や費用対効果もあわせて扱うため、本格導入を検討する際の比較材料が整理されます。

電算システム「クラウドツールの行政運営への導入効果に関する連携協定」の紹介でした。

よくある質問

Q. 連携協定はいつ締結されましたか？

A. 電算システムと北海道稚内市は、2026年6月8日に「クラウドツールの行政運営への導入効果に関する連携協定」を締結しました。

Q. 実証検証の期間はいつまでですか？

A. 本協定に基づく実証検証と分析は、2026年度（2027年3月31日まで）を通じて行われます。

Q. 実証検証では何を測定しますか？

A. 稚内市の業務環境でクラウドサービスを試験的に運用し、業務効率性、セキュリティ強度、費用対効果を客観的に検証します。

Q. 実証検証の主なテーマは何ですか？

A. クラウド型業務環境の実用性、生成AI等の先端技術の活用、ゼロトラストセキュリティの運用、検証結果の分析および報告の4テーマです。

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