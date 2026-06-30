「ここまで地に落ちるとは」ドイツ、パラグアイにPK戦で屈す。優勝→３大会連続で16強に届かず。代表公式は６文字で結果報告【W杯】
復活を証明することはできなかった。
ドイツ代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、パラグアイ代表とボストン・スタジアムで対戦。１−１でPK戦に突入した末に敗れた。
欧州の雄ドイツは2014年のブラジルW杯で優勝後、２大会連続でグループステージ敗退。今大会はE組を１位で通過し、12年ぶりに決勝トーナメントに進んだなか、全体の３位ランキングで７位のパラグアイに42分に先制を許す。
それでも54分にカイ・ハバーツが同点弾を奪取。さらに延長戦に入って102分に今度はヨナタン・ターがネットを揺らしたが、ファウルで逆転弾は幻に。結局120分では決着がつかず、PK戦にもつれ込むと３人が失敗。40歳の守護神ノイアーが相手の５人目を止め、なんとかサドンデスに持ち込んだものの、激闘を落とした。
ドイツファンは当然、失望だ。ハートが砕ける絵文字を添え、「the end」と伝えたドイツ代表公式Xの投稿のコメント欄は大荒れとなっている。
「本当に終わり」
「ここまで地に落ちるとは」
「見ていて恥ずかしい」
「本当に本当に苦しい。もう言葉にできない」
「ナーゲルスマンの反応が全てを物語っている」
「元気を出して、参加証は受け取れるよ」
「古い叙事詩と過去の栄光のためだけに40歳のGKを使い続けている」
「65歳のローター・マテウスも起用しよう」
12年前の王者は３大会連続でベスト16進出を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
ドイツ代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、パラグアイ代表とボストン・スタジアムで対戦。１−１でPK戦に突入した末に敗れた。
欧州の雄ドイツは2014年のブラジルW杯で優勝後、２大会連続でグループステージ敗退。今大会はE組を１位で通過し、12年ぶりに決勝トーナメントに進んだなか、全体の３位ランキングで７位のパラグアイに42分に先制を許す。
ドイツファンは当然、失望だ。ハートが砕ける絵文字を添え、「the end」と伝えたドイツ代表公式Xの投稿のコメント欄は大荒れとなっている。
「本当に終わり」
「ここまで地に落ちるとは」
「見ていて恥ずかしい」
「本当に本当に苦しい。もう言葉にできない」
「ナーゲルスマンの反応が全てを物語っている」
「元気を出して、参加証は受け取れるよ」
「古い叙事詩と過去の栄光のためだけに40歳のGKを使い続けている」
「65歳のローター・マテウスも起用しよう」
12年前の王者は３大会連続でベスト16進出を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台