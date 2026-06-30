◆米大リーグ レッドソックス―ナショナルズ（２９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のナショナルズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場。元巨人のナショナルズ先発右腕Ｍ・マイコラスから、出場３試合連続安打となる中前打を放った。

０―１の初回先頭の第１打席は、カウント２―２からの直球を打って左飛。その後連続安打からコントレラスが１８号３ランを放つなど、４点を挙げて逆転した。２回無死一塁の第２打席で吉田は、高めに入った甘い９１・７マイル（約１４７・６キロ）の初球の著級を中前に打ち返し、チャンスを広げ、アブレイユの犠飛による５点目につなげた。

吉田は２７日のヤンキース戦で「１番・ＤＨ」でスタメン出場し、メジャー自身初の先頭打者本塁打を放った。ヤンキース先発の２３年サイ・ヤング賞右腕コールの高め９３・６マイル（約１５０・６キロ）直球を振り抜き、右中間にあるレ軍ブルペンに放り込んだ。翌日の同カードは左腕が空いて先発だったためベンチスタートとなったが、延長１０回に代打で起死回生の二塁打を放って逆転サヨナラ勝ちに貢献した。