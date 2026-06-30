大谷は両リーグ最多得票で選出されていた

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が29日（日本時間30日）、大谷翔平投手のオールスターでの登板について言及。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シェイキン記者は「ショウヘイ・オオタニがオールスター戦で登板するかどうかについては、まだ何の決定も下されていないと明かした」とロバーツ監督の言葉を伝えた。

29日（同30日）の敵地でのアスレチックス戦前にロバーツ監督が取材対応。シェイキン記者によると、指揮官は「もし登板することになれば、（2021年にコロラドで開催されたオールスター戦と同様に）先発投手を務めることになる。というのも、指名打者（DH）として試合に出場しながら、ゲームの最中にウォーミングアップを行うことは、現実的ではないからだ」と語ったようだ。

大谷は25日（同26日）に発表されたオールスターファン投票の1次結果で、両リーグ最多の334万1257票を獲得。自身初となる両リーグ最多得票で6年連続のオールスター出場を決めており、その起用法に注目が集まる。（Full-Count編集部）