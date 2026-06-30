サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中碧がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

痛恨のボールロストとなった田中は、無情のホイッスルを聞くと号泣。泣き崩れてピッチにしゃがみこんだ。主将の板倉滉は号泣の27歳に寄り添った。

スポーツチャンネル「DAZN」は試合後の板倉のインタビューを放送。「彼（田中）のミスがどうのこうのと、そういうことはまったくなくて。チームとして戦ってチームとして負けた」とし、「彼がいなかったら自分たちここまで来られていないし、こういうサッカーは体現できていない」と話した。

板倉の田中を気遣うコメントに、ファンも反応。Xには「板倉のこの言葉はかなり刺さるな」「男や板倉！それでこそ主将や！」「板倉選手も主将としてチームの心の支柱だったことがわかる」「三笘の想いまで背負ってた碧を慰める滉くんとか。もうね……」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）