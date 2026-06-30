鈴木彩艶、スタッツ反響

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

4試合連続フル出場したGK鈴木彩艶は2失点こそ喫したものの、決定的なピンチを何度も防いで最後尾からチームを支え、衝撃的なスタッツを叩き出した。

日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制。リードのまま迎えた後半はブラジルに主導権を握られる展開となり、何度もゴールを脅かされた。押し込まれる展開のなかで、ブラジルの前に立ちはだかったのが日本の守護神、鈴木だった。クロスからファーサイドのMFカゼミーロが至近距離から放ったヘディングシュートはノーチャンスだったが、エリア内を切り裂いてきたFWヴィニシウス・ジュニオールのアウトサイドのシュートを左手一本のセーブで防ぐなど驚異的な反射神経とセービングを披露した。

鈴木は強力なアタッカー陣を揃えるブラジルを相手に高水準のスタッツを残した。ノルウェーのデータサイト「Fotmob」によれば、セーブ4回（内ボックス内シュート2本）、ボールリカバリー12回、ロングボール成功数50％（9/18）、ボールタッチ数50回を記録。また、クロアチアのデータサイト「Sofascore」によれば、ランアウト（エリア外に飛び出してのポゼッション奪取）2回（2/2）、ハイクライム（クロスのキャッチ）4回といった数字も記録されている。

抜群の安定感を誇ったそのパフォーマンスに対し、SNSでは「日本の誇り」「世界ナンバーワンGKになるぞ」「何がすごいってまだ23歳なんですよ」「最高のパフォーマンスありがとう」「ヤバすぎる」「日本のGKの歴史上一番よかった」「ダントツで日本選手のMVP」と称賛が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）