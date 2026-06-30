カタール大会で日本に敗れたドイツはブラジル戦をどう見た？

サッカーの北中米ワールドカップを戦う日本代表は29日（日本時間30日）、米テキサス州ヒューストンでの決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。後半アディショナルタイムまで1-1の同点で進む大熱戦。これに、前回のカタール大会で日本に敗れたドイツのファンが賛辞を送っている。

前半29分、日本は佐野がセンターライン付近でインターセプトすると、そのままドリブルで持ち上がってエリア外から右足一閃。ゴール左隅に決め、場内をどよめかせた。前半はそのまま1-0とリードで折り返した。ただ後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。勢いづいたブラジル相手に日本は防戦一方となり、後半アディショナルタイムに勝ち越しを許した。

この結果を、ドイツでW杯を中継している配信サービス「MagentaTV」の公式インスタグラムが「ブラジル、最後の最後に歓喜。日本を逆転しベスト16進出」として伝えると、ファンから共感のコメントが並んだ。

「日本は試合に負けたけど、私たちのハートはがっちり掴んだよ」

「日本に勝ってほしかった。GKほんと凄かった」

「よく頑張った。それが結果につながらず残念」

「日本の方が上回ってたのに…」

「日本のサポーターはありえないくらい好感度が高い。ここで敗退は悲しい」

「もっと日本見たかったな」

「なんでブラジルが勝った。今大会の日本は素晴らしかったのに」

「日本の方がはるかに勝者に相応しい」

ドイツは現在世界ランキング12位の強国。ただ2022年のカタールW杯では日本に1-2での逆転負けを喫し、さらに23年の親善試合では1-4で敗れている。日本の実力を知るドイツはこの後行われたパラグアイとの試合にPK戦の末敗れ、こちらも1回戦で姿を消している。



（THE ANSWER編集部）