半玉パフェも味わえる旬メロン！ 深作農園「メロン詰め放題とメロンスイーツ」

記事ポイント 深作農園のメロン詰め放題と限定スイーツ深作農園スイーツスタンドのメロンパンル・フカサクのスペシャルメロンパフェ 深作農園のメロン詰め放題と限定スイーツ深作農園スイーツスタンドのメロンパンル・フカサクのスペシャルメロンパフェ

深作農園は6月下旬から、メロンシーズンにおける新サービス・新商品の展開をスタートします。

深作農園直売所で開催されるのは、完熟の食べ頃メロンを詰め放題できるイベントです。

直売所内にはテイクアウトコーナー「深作農園スイーツスタンド」がオープン。

農園カフェ「ル・フカサク」ではメロン半玉を使ったデザートや新商品も楽しめます。

深作農園「メロン詰め放題とメロンスイーツ」

開始時期：6月下旬会場：深作農園直売所／深作農園スイーツスタンド／ファームクーヘンフカサク／ファームパティスリー ル・フカサク場所：茨城県鉾田市直売所：産直メロン販売・全国配送キャンペーン：直売所でメロン購入者にメロンバウムSまたはMを1点100円引きで購入できるクーポンをプレゼント

深作農園のメロンシーズンには、直売所のメロン詰め放題、テイクアウトのメロンスイーツ、農園カフェのデザートがそろいます。

御中元シーズンに向けた贈答用メロンに加え、メロンパン、メロンソフト、メロンのシフォンケーキ、カットメロンも選べます。

メロンを使ったスイーツは、テイクアウトとイートインの両方で味わえるラインナップです。

光センサーで厳選する糖度18度以上保証メロン

選果：最新鋭の光センサー選果機器保証：糖度18度以上保証メロン贈答用：姫君メロン

深作農園では今夏より、最新鋭の光センサーを独自農園としては初めて導入し、より高品質なメロンの選果を始めています。

厳選されたメロンの中には「糖度18度以上」を記録するメロンもあります。

糖度18度以上保証で美品のメロンは「姫君メロン」として贈答に選ばれています。

直売所で楽しむメロン狩り気分のメロン詰め放題

開催場所：深作農園直売所内コーナー企画：メロン狩り気分のメロン詰め放題期間：旬の時期に限った開催贈答用メロン：7月中旬頃まで用意

深作農園直売所内では、完熟の食べ頃メロンを詰め放題できます。

旬の時期に限った開催で、いくつ詰められるかをチャレンジできます。

メロン直売所では、御中元シーズンに向けた贈答用メロンも用意されています。

メロンパンやメロンソフトを扱う深作農園スイーツスタンド

店舗：深作農園スイーツスタンド場所：直売所内メニュー：メロンパン、メロンソフト、メロンのシフォンケーキ、カットメロン、メロンジュース、メロンのスプレッド

深作農園スイーツスタンドは、メロンやメロンスイーツをテイクアウトで楽しめるコーナーです。

農園カフェ「ル・フカサク」で人気を集めるメロンパンやメロンソフト、メロンのシフォンケーキ、カットメロンなどがそろいます。

旬のメロンを使ったスイーツを、直売所内で選べます。

半玉メロンとミックスソフトを味わうスペシャルメロンパフェ

店舗：農園カフェ「ル・フカサク」メニュー：スペシャルメロンパフェ使用：深作農園のメロン半玉、メロンのミックスソフト

スペシャルメロンパフェは、深作農園のメロンを半玉楽しめるデザートです。

メロンのミックスソフトも一緒に味わえるメニューとして、農園カフェ「ル・フカサク」で提供されています。

メロン半玉の果肉と冷たいミックスソフトを、イートインで楽しめます。

メロンといちご味もそろうふわとろふかさくチーズケーキ

商品名：ふわとろふかさくチーズケーキ種類：プレーン、メロン、いちご販売場所：農園カフェ「ル・フカサク」または「深作農園スイーツスタンド」商品：冷凍生チーズケーキ

ふわとろふかさくチーズケーキは、この夏に登場した新商品です。

冷たいのにふわふわで、口に入れた途端にとろける食感が特徴の冷凍生チーズケーキです。

プレーンに加え、深作農園らしいメロンといちごの味もセットになっています。

直売所の買い物に合わせて選べるメロンバウム

商品名：メロンバウム製造：深作農園が自社製造キャンペーン：メロンバウムSまたはMを1点100円引きで購入できるクーポンをプレゼント対象：直売所店頭でメロンを購入した方

メロンバウムは、農園メロンをたっぷりと生地に使った明るい色のバウムクーヘンです。

深作農園では2010年の早期段階より農業の六次産業化に取り組み、メロンを活かしたオリジナルのバウムクーヘンも自社製造しています。

夏のギフトシーズンにあわせ、直売所店頭でメロンを購入した方にクーポンが用意されています。

直売所で果実を選び、スイーツスタンドやカフェで違う形のメロンを楽しむ流れが、旬の農園めぐりとしてまとまっています。

光センサーで選果された贈答向けのメロンから、半玉パフェや冷凍生チーズケーキまで、持ち帰りと店内利用で目的に合わせた選び方ができます。

深作農園「メロン新サービス・新商品」の紹介でした。

よくある質問

Q. 深作農園のメロン新サービス・新商品はいつ始まりますか？

A. 深作農園では、御中元シーズンを目前とした6月下旬から、メロンシーズンにおける新サービス・新商品の展開をスタートしています。

Q. 深作農園スイーツスタンドでは何をテイクアウトできますか？

A. 深作農園スイーツスタンドでは、メロンパン、メロンソフト、メロンのシフォンケーキ、カットメロン、メロンジュース、メロンのスプレッドなどをテイクアウトできます。

Q. ふわとろふかさくチーズケーキはどこで購入できますか？

A. ふわとろふかさくチーズケーキは、農園カフェ「ル・フカサク」または「深作農園スイーツスタンド」で購入できます。

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