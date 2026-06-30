半玉パフェも味わえる旬メロン！ 深作農園「メロン詰め放題とメロンスイーツ」
記事ポイント深作農園のメロン詰め放題と限定スイーツ深作農園スイーツスタンドのメロンパンル・フカサクのスペシャルメロンパフェ
深作農園は6月下旬から、メロンシーズンにおける新サービス・新商品の展開をスタートします。
深作農園直売所で開催されるのは、完熟の食べ頃メロンを詰め放題できるイベントです。
直売所内にはテイクアウトコーナー「深作農園スイーツスタンド」がオープン。
農園カフェ「ル・フカサク」ではメロン半玉を使ったデザートや新商品も楽しめます。
深作農園「メロン詰め放題とメロンスイーツ」
開始時期：6月下旬会場：深作農園直売所／深作農園スイーツスタンド／ファームクーヘンフカサク／ファームパティスリー ル・フカサク場所：茨城県鉾田市直売所：産直メロン販売・全国配送キャンペーン：直売所でメロン購入者にメロンバウムSまたはMを1点100円引きで購入できるクーポンをプレゼント
深作農園のメロンシーズンには、直売所のメロン詰め放題、テイクアウトのメロンスイーツ、農園カフェのデザートがそろいます。
御中元シーズンに向けた贈答用メロンに加え、メロンパン、メロンソフト、メロンのシフォンケーキ、カットメロンも選べます。
メロンを使ったスイーツは、テイクアウトとイートインの両方で味わえるラインナップです。
光センサーで厳選する糖度18度以上保証メロン
選果：最新鋭の光センサー選果機器保証：糖度18度以上保証メロン贈答用：姫君メロン
深作農園では今夏より、最新鋭の光センサーを独自農園としては初めて導入し、より高品質なメロンの選果を始めています。
厳選されたメロンの中には「糖度18度以上」を記録するメロンもあります。
糖度18度以上保証で美品のメロンは「姫君メロン」として贈答に選ばれています。
直売所で楽しむメロン狩り気分のメロン詰め放題
開催場所：深作農園直売所内コーナー企画：メロン狩り気分のメロン詰め放題期間：旬の時期に限った開催贈答用メロン：7月中旬頃まで用意
深作農園直売所内では、完熟の食べ頃メロンを詰め放題できます。
旬の時期に限った開催で、いくつ詰められるかをチャレンジできます。
メロン直売所では、御中元シーズンに向けた贈答用メロンも用意されています。
メロンパンやメロンソフトを扱う深作農園スイーツスタンド
店舗：深作農園スイーツスタンド場所：直売所内メニュー：メロンパン、メロンソフト、メロンのシフォンケーキ、カットメロン、メロンジュース、メロンのスプレッド
深作農園スイーツスタンドは、メロンやメロンスイーツをテイクアウトで楽しめるコーナーです。
農園カフェ「ル・フカサク」で人気を集めるメロンパンやメロンソフト、メロンのシフォンケーキ、カットメロンなどがそろいます。
旬のメロンを使ったスイーツを、直売所内で選べます。
半玉メロンとミックスソフトを味わうスペシャルメロンパフェ
店舗：農園カフェ「ル・フカサク」メニュー：スペシャルメロンパフェ使用：深作農園のメロン半玉、メロンのミックスソフト
スペシャルメロンパフェは、深作農園のメロンを半玉楽しめるデザートです。
メロンのミックスソフトも一緒に味わえるメニューとして、農園カフェ「ル・フカサク」で提供されています。
メロン半玉の果肉と冷たいミックスソフトを、イートインで楽しめます。
メロンといちご味もそろうふわとろふかさくチーズケーキ
商品名：ふわとろふかさくチーズケーキ種類：プレーン、メロン、いちご販売場所：農園カフェ「ル・フカサク」または「深作農園スイーツスタンド」商品：冷凍生チーズケーキ
ふわとろふかさくチーズケーキは、この夏に登場した新商品です。
冷たいのにふわふわで、口に入れた途端にとろける食感が特徴の冷凍生チーズケーキです。
プレーンに加え、深作農園らしいメロンといちごの味もセットになっています。
直売所の買い物に合わせて選べるメロンバウム
商品名：メロンバウム製造：深作農園が自社製造キャンペーン：メロンバウムSまたはMを1点100円引きで購入できるクーポンをプレゼント対象：直売所店頭でメロンを購入した方
メロンバウムは、農園メロンをたっぷりと生地に使った明るい色のバウムクーヘンです。
深作農園では2010年の早期段階より農業の六次産業化に取り組み、メロンを活かしたオリジナルのバウムクーヘンも自社製造しています。
夏のギフトシーズンにあわせ、直売所店頭でメロンを購入した方にクーポンが用意されています。
直売所で果実を選び、スイーツスタンドやカフェで違う形のメロンを楽しむ流れが、旬の農園めぐりとしてまとまっています。
光センサーで選果された贈答向けのメロンから、半玉パフェや冷凍生チーズケーキまで、持ち帰りと店内利用で目的に合わせた選び方ができます。
深作農園「メロン新サービス・新商品」の紹介でした。
よくある質問
Q. 深作農園のメロン新サービス・新商品はいつ始まりますか？
A. 深作農園では、御中元シーズンを目前とした6月下旬から、メロンシーズンにおける新サービス・新商品の展開をスタートしています。
Q. 深作農園スイーツスタンドでは何をテイクアウトできますか？
A. 深作農園スイーツスタンドでは、メロンパン、メロンソフト、メロンのシフォンケーキ、カットメロン、メロンジュース、メロンのスプレッドなどをテイクアウトできます。
Q. ふわとろふかさくチーズケーキはどこで購入できますか？
A. ふわとろふかさくチーズケーキは、農園カフェ「ル・フカサク」または「深作農園スイーツスタンド」で購入できます。
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