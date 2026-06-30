描き下ろし入園券とトークイベントを展開！ 熱川バナナワニ園「絵本『パプワくん』発売記念コラボ」

記事ポイント 熱川バナナワニ園『パプワくん』コラボ2026年7月9日開催柴田亜美描き下ろしのコラボ入園券・グッズ販売企画展・トークイベント・伊豆急行記念乗車券を展開 熱川バナナワニ園『パプワくん』コラボ2026年7月9日開催柴田亜美描き下ろしのコラボ入園券・グッズ販売企画展・トークイベント・伊豆急行記念乗車券を展開

熱川バナナワニ園では、絵本『パプワくん』の発売を記念したスペシャルコラボイベントを開催します。

実業之日本社および伊豆急行との共同企画として、伊豆エリアを舞台にした企画の展開です。

柴田亜美氏の描き下ろしイラストを使った入園券やグッズ、スタンプラリー、コラボカフェ、特別企画展などが登場。

熱川バナナワニ園「絵本『パプワくん』発売記念コラボ」

開催期間：2026年7月9日(木)から9月30日(水)までです。開催場所：熱川バナナワニ園、伊豆エリア。共同企画：実業之日本社、伊豆急行です。絵本刊行日：2026年7月9日。絵本定価：1,650円(税込)です。

絵本『パプワくん』は、柴田亜美氏の代表作『南国少年パプワくん』の世界観をもとに、著者自らが全ページ描き下ろした新作絵本です。

今回のコラボレーションでは、パプワくん、チャッピー、シンタローが、熱川バナナワニ園公式キャラクター「熱川ばにお」をモチーフにした着ぐるみ姿で描き下ろされています。

熱川バナナワニ園ならではのバナナとワニに、『パプワくん』の明るく楽しい世界観が加わったコラボイラストです。

描き下ろしイラストを使ったコラボ限定入園券

内容：本イベント限定デザインの入園券です。使用イラスト：柴田亜美氏の描き下ろしイラスト。販売条件：なくなり次第終了です。

コラボ限定入園券には、描き下ろしイラストを使用した本イベント限定デザインが使われています。

パプワくん、チャッピー、シンタローと「熱川ばにお」のモチーフが重なる、熱川バナナワニ園ならではのデザインです。

来園の入口から、絵本『パプワくん』発売記念コラボの世界に触れられます。

園内を巡るスタンプラリーとコラボカフェ

スタンプラリー：園内を巡ってスタンプをすべて集める企画です。プレゼント：本イベント限定のオリジナル缶バッジ。コラボカフェ：園内フルーツパーラーです。販売内容：オリジナルフード・ドリンク。

スタンプラリーでは、園内を巡ってスタンプをすべて集めた方に、本イベント限定のオリジナル缶バッジがプレゼントされます。

園内フルーツパーラーでは、『パプワくん』の世界観をイメージしたオリジナルフード・ドリンクを味わえます。

熱川バナナワニ園を巡る時間と、フルーツパーラーで過ごす時間の両方でコラボを楽しめます。

記念撮影できるフォトスポットとコラボグッズ

フォトスポット：等身大キャラクターパネルが設置されます。グッズ：描き下ろしコラボイラストが使用されます。販売予定商品：アクリルキーホルダー、クリアファイル、ミニタオル、コインポーチ、Tシャツ、トートバッグ、マグカップ、ステッカー、アートキャンバスです。注意事項：商品内容は変更となる場合があります。

フォトスポットには等身大キャラクターパネルが設置され、『パプワくん』の世界の中で記念撮影を楽しめます。

コラボグッズには、描き下ろしコラボイラストを使用したアイテムが並ぶ予定です。

アクリルキーホルダーからアートキャンバスまで、持ち歩けるものや飾れるものを選べます。

バナナとワニに通じる特別企画展

企画展名：「んばば！んばば！ん？ばなな？わに？な植物展」です。展示内容：名前に「バナナ」や「ワニ」が付く植物、ワニの皮膚や歯を思わせる植物、バナナの香りがする植物です。

特別企画展では、思わず「んばば！」と声が出るような不思議な植物たちが集められています。

熱川バナナワニ園の多彩な植物コレクションの中から、『パプワくん』の世界観にも通じるユニークな植物が展示されます。

名前や見た目、香りからバナナとワニを感じられる植物に触れられます。

柴田亜美先生の来園記念トークイベント

開催日時：7月26日(日)14:30から約45分間です。出演：柴田亜美先生。ゲスト：国立科学博物館動物研究部の吉川夏彦先生です。進行役：神山 浩子園長。参加方法：当日12:00より、園内にて整理券が配布されます。

来園記念トークイベントでは、柴田亜美先生と吉川夏彦先生が、ワニについて学ぶスペシャルトークを実施します。

当日は神山 浩子園長が進行役を務め、子どもから大人まで楽しめる時間です。

『パプワくん』と熱川バナナワニ園のコラボに、ワニについて学ぶ企画が加わります。

伊豆急行の限定デザイン記念乗車券

販売期間：2026年7月9日(木)から9月30日(水)までです。販売場所：伊豆熱川駅。販売予定数：限定1,000枚です。

伊豆急行では、本コラボレーションにあわせて限定デザインのコラボ記念乗車券が販売されます。

伊豆熱川駅で販売される記念乗車券により、熱川バナナワニ園だけでなく伊豆急行でもコラボを楽しめます。

伊豆エリアを舞台にしたスペシャルコラボとして、園内企画と記念乗車券がつながる展開です。

30年来のご縁から広がったコラボレーション

かつて『南国少年パプワくん』の取材で熱川バナナワニ園を訪れた柴田亜美先生は、お礼として当時の園長に直筆の色紙をプレゼントしました。

その色紙を手にして喜んでいた少女が大人になり、現在は熱川バナナワニ園の園長・神山 浩子として園を受け継いでいます。

今回のコラボレーションは、30年来のご縁から話が広がり、伊豆急行の協力も得て実現しました。

絵本『パプワくん』の書籍情報

タイトル：パプワくん。著者名：柴田亜美です。刊行日：2026年7月9日。定価：1,650円(税込)です。体裁：A4変形判。頁数：32頁です。

絵本『パプワくん』では、パプワくんとチャッピー、そしてパプワ島の仲間たちのにぎやかな世界が、絵本ならではの色彩とリズムで広がります。

描かれるのは、ともだちになることのまっすぐな楽しさです。

かつてパプワくんを読んでいた方にも、これから初めて出会う方にも向けた一冊です。

描き下ろしイラスト、スタンプラリー、フード・ドリンク、植物展、トークイベントが、熱川バナナワニ園でひとつにつながります。

バナナとワニの要素に『パプワくん』の世界観が重なり、伊豆エリアでコラボ企画を楽しめます。

熱川バナナワニ園「パプワくん発売記念コラボ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 熱川バナナワニ園「パプワくん発売記念コラボ」はいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年7月9日(木)から9月30日(水)までです。

絵本『パプワくん』の発売を記念し、熱川バナナワニ園と伊豆エリアを舞台にした企画が展開されます。

Q. コラボ限定入園券にはどのようなデザインが使われますか？

A. コラボ限定入園券には、柴田亜美氏の描き下ろしイラストを使用した本イベント限定デザインが使われます。

なくなり次第終了となります。

Q. 柴田亜美先生の来園記念トークイベントはいつ行われますか？

A. 来園記念トークイベントは7月26日(日)14:30から約45分間行われます。

当日12:00より、園内にて整理券が配布されます。

Q. 伊豆急行のコラボ記念乗車券はどこで販売されますか？

A. 伊豆急行の限定デザインのコラボ記念乗車券は、伊豆熱川駅で販売されます。

販売期間は2026年7月9日(木)から9月30日(水)までで、限定1,000枚の販売が予定されています。

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