ちょうどいいサイズの新型プジョー308 SW

プジョー308 SW GTハイブリッド｜Peugeot 308 SW GT Hybrid

プジョー308は、個性際立つデザインと上質なインテリア、ダイナミックな走りを強みに、Cセグメントに新たな価値観を提示するモデル。プジョー独自の「i-コックピット」による直感的な操作性と快適性、日本の道路環境に適したボディサイズにより高い評価を得ている。

なかでもハイブリッドモデルでは、1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジンと電動モーターを内蔵したトランスミッションを組み合わせ、滑らかで効率的な走行性能を実現した。

プジョー最新のデザイン言語は、精悍なフロントフェイスが特長。ブランドを象徴するライオンの爪痕をモチーフとしたライトシグネチャーは、ロー&ワイドなプロポーションを強調するとともに、リヤと呼応することで車両全体に統一感をもたらしている。

ブラックアウト処理を施したヘッドライトは、グリルデザインと連続性を持たせることで、フロント全体を一体的に見せる新しい表情を生み出している。さらに、発光エンブレムを採用し、ライトシグネチャーとあわせて先進性と存在感を高めているのも見どころだ。

プジョー308 SW GTハイブリッド｜Peugeot 308 SW GT Hybrid

このたび発売された「308 SW GTハイブリッド」は、その最新デザイン言語を持つ308に、ステーションワゴンならではの高い実用性と拡張性を融合した一台で、プジョー現行ラインナップにおいて、唯一のステーションワゴンモデルとなる。

ユーティリティを優雅に包むボディの内側には、日常使いからレジャーまで対応する機能的なラゲッジスペースを確保。リヤシートは40:20:40の3分割可倒機構を採用し、最大約1634Lの積載容量を実現（後席使用時は約608L）。さらに、ハンズフリー電動テールゲートを装備し、高い利便性を発揮する。

ボディカラーは308初採用となる「インガロブルー」の1色。静謐で深みのあるブルーで、光の当たり方によって表情を変える上品な美しさが特長だ。落ち着きのなかに個性を宿し、造形美をいっそう際立たせる。

この限定車は、デザイン、走行性能、実用性を高い次元で融合させながら、ハッチバックモデルの308 GTハイブリッドとの価格差を最小で8万4000円に抑え、上質さと高い機能性を身近にするコストパフォーマンスの高さも見逃せない。

SPECIFICATIONS

プジョー308 SW GTハイブリッド｜Peugeot 308 SW GT Hybrid

ボディサイズ：全長4655×全幅1850×全高1485mm

ホイールベース：2730mm

最小回転半径：5.6m

乗車定員：5人

荷室容量：約608～1634L

車両重量：1480kg

総排気量：1199cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：100kW（136ps）/5500rpm

最大トルク：230Nm（23.5kgf-m）/1750rpm

モーター最高出力：15kW（20ps）/4264rpm

モーター最大トルク：51Nm（5.2kgf-m）/750-2499rpm

システム最高出力：145ps

トランスミッション：6速DCT

バッテリー総電力量：0.9kWh

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：20.4km/L

税込車両価格：539万円