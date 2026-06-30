「はじめましてでする事じゃねぇ」M!LK・塩崎太智、X開設＆三点倒立を披露「やべえやつがXに解き放たれて」
M!LKの塩崎太智（※崎はたつさき）さんは6月27日、自身のX（旧Twitter）アカウントを開設。三点倒立をしている姿を公開しました。
【写真】三点倒立をする塩崎太智
M!LKの佐野勇斗さんは「やべえやつがXに解き放たれてしまった…」とコメント。ほかにも、「はじめましてでする事じゃねぇんよ、かわいいな、もう」「逆さでもイケメンなの反則」「薄汚いインターネッツに新しい太陽が昇る」「あかんまた汚い世界に天使舞い降りてきた」「初手三点倒立なの太智らしくて最高」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】三点倒立をする塩崎太智
「初手三点倒立なの太智らしくて最高」塩崎さんは「はじめまして！三点倒立してみました！よろしくお願いします」とつづり、1枚の写真を投稿。ふかふかのベッドの上で、頭と両手を支えにきれいな三点倒立を決める姿です。逆さまになりながらも笑顔を見せており、体幹の強さがうかがえます。
宮川大輔さんとのツーショットも28日には「ダイスケ！ダイチ！アレを見てみろ!!えぇーーーーーー！！！！！(見逃し配信今日までです)」と、お笑いタレントの宮川大輔さんとのツーショットを載せた塩崎さん。バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）に出演した時の様子です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)