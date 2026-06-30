新車“90万円台”で買えるトヨタ「“最安”セダン」に反響殺到！

近年、クルマの本体価格や維持費の上昇が続く中、日々の移動手段としてのコストパフォーマンスを最重視する人には必見と言える一台が存在します。

それこそが、トヨタが展開する軽自動車ラインナップのなかで最も手頃な価格帯に位置する「ピクシスエポック」です。

【画像】超カッコイイ！ これが新車“90万円台”のトヨタ「“最安”セダン」です！（28枚）

このモデルは、華美な装飾や過剰な先進装備をあえて削ぎ落とし、クルマとしての基本機能と経済性を極限まで追求。

そんなピクシスエポックの最大の強みは、なんといってもその圧倒的な低価格と優れた燃費性能にあります。

なんと新車でありながら90万円台で購入できるグレードが設定されており、中古車を購入するよりも中長期的な維持費をトータルで抑えられるケースも少なくありません。

車体は徹底的な軽量化が図られており、軽自動車規格の自然吸気エンジンであっても市街地を軽快に走行できるだけでなく、WLTCモードでリッター25kmという優れた燃料消費率を実現しています。

また、低価格でありながら歩行者対応の衝突回避支援システムなどの基本安全装備はしっかりと用意されており、買い物などの日常の足や、企業の営業車としても広く活用されています。

このようなピクシスエポックについて、SNSやインターネット上のコミュニティではユーザーの様々な評価が寄せられており、その実用志向のパッケージングを評価する意見が多数。

「近所の買い物や駅までの送迎なら全く不満がない」「給油の回数が少なくて済むから本当に家計に優しい」「シンプルな構造だから安心して長期間維持できる」「ボディがコンパクトで視界も広くて、狭い路地や駐車場でも取り回しが楽です」といった、日常生活における利便性と経済性の高さを称賛する声が見受けられます。

一方で、車両の性格上、やむを得ない点に言及する冷静な指摘も存在します。

「大人4人が乗って高速道路の合流や上り坂を走ると、エンジンのパワー不足を感じる」「価格相応とはいえ、内装にプラスチック感があり上質さを楽しむ空間ではない」といった、動力性能の余裕や質感に関する厳しい声も散見されました。

また、「中身はダイハツ車なので、あえてトヨタの販売店で買う理由とは？」といったコメントもあり、ダイハツ「ミライース」のOEM車両ならではの指摘も存在。

しかしこれらの指摘は、価格と燃費を極限まで追求した結果として生じるトレードオフの範囲内とも言えます。

先進的で多機能な高額車両が次々と登場する現代の自動車市場において、“移動”という本来の目的を最小限のコストで達成できるピクシスエポックの存在意義は決して小さいものではありません。

見栄を張らず、等身大の使い勝手を求めるユーザーにとって「極めて合理的な選択肢」として、今後も根強い支持を保ち続けることでしょう。