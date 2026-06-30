３位から上がったパラグアイが金星！PK戦の末にドイツ撃破で16強へ！2014年大会王者は復活ならず…102分の逆転弾は幻に【W杯】
現地６月29日に開催された北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、E組１位のドイツと全体の３位ランキングで７位のパラグアイが、ボストン・スタジアムで対戦した。
序盤からドイツがボールを保持し、押し気味に進めるも決定打は放てない。
すると、42分、CKの流れからエンシソがヘッドで叩き込み、大方の予想に反してパラグアイが先制する。
ビハインドを負って折り返したドイツだが、54分にヴィルツのアーリークロスにハバーツが上手くヘッドで合わせ、後半早々に追いつく。一気に逆転へ、63分に初先発したウンダフに代え、10番のムシアラを送り込む。
78分には再びヴィルツのクロスからハバーツがヘディングシュート。しかし、GKヒルに阻まれる。
１−１で延長戦にもつれ込むと、102分にCKからターが打点の高いヘッドを炸裂させ、ネットを揺らす。押し込み続けていたドイツがついに勝ち越したと思われたが、アントンのヒルへのファウルが取られ、得点は認められない。
ついには今大会初のPK戦に突入したなか、パラグアイがサドンデスの末に４−３で激闘を制した。40歳のドイツ守護神ノイアーは５本目を止めて意地を見せたが、及ばなかった。
ベスト16で日本を破り８強に進んだ2010年以来、４大会ぶりに決勝トーナメントを戦うパラグアイが、金星を挙げた。次はフランス対スウェーデンの勝者と相まみえる。
一方、2014年に優勝後は２大会連続でグループステージ敗退に終わっていたドイツは、復活を証明することはできなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤からドイツがボールを保持し、押し気味に進めるも決定打は放てない。
すると、42分、CKの流れからエンシソがヘッドで叩き込み、大方の予想に反してパラグアイが先制する。
ビハインドを負って折り返したドイツだが、54分にヴィルツのアーリークロスにハバーツが上手くヘッドで合わせ、後半早々に追いつく。一気に逆転へ、63分に初先発したウンダフに代え、10番のムシアラを送り込む。
78分には再びヴィルツのクロスからハバーツがヘディングシュート。しかし、GKヒルに阻まれる。
ついには今大会初のPK戦に突入したなか、パラグアイがサドンデスの末に４−３で激闘を制した。40歳のドイツ守護神ノイアーは５本目を止めて意地を見せたが、及ばなかった。
ベスト16で日本を破り８強に進んだ2010年以来、４大会ぶりに決勝トーナメントを戦うパラグアイが、金星を挙げた。次はフランス対スウェーデンの勝者と相まみえる。
一方、2014年に優勝後は２大会連続でグループステージ敗退に終わっていたドイツは、復活を証明することはできなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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