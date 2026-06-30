◆米大リーグ ブルージェイズ―メッツ（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズから今季ＦＡでメッツに移籍したボー・ビシェット内野手（２８）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「３番・三塁」で入った。昨年のワールドシリーズのドジャース戦以来となるカナダ・トロントへの凱旋（がいせん）とあって、試合前にメディア対応。２０１６年にブルージェイズにドラフト２巡目（全体６６位）指名され、傘下のマイナーを経て、ブ軍でプレーした男は、昨年のワールドシリーズ第７戦で、ドジャース・大谷翔平から放ったホームランを回顧するなど、感極って涙を流した。

顔見知りの記者と再会し、笑顔で現れたビシェット。「なんだか妙な気分だ」と敵軍ベンチに座って質問に答えていたが、途中で言葉に詰まると、目が真っ赤に。大粒の涙がこぼれた。

「この場所は僕にとって特別なところ。今の自分をつくってくれた。ゲレロとはお互い、まだガキだった頃から一緒にプレーしてきた。言葉に言い表すのは難しいよ」

マイナー時代から指導してきたシュナイダー監督は、「昔から自信を持っていたし、誰より闘争心が強かった。思い出すのは、目の前でゲレロが敬遠されて打ったホームラン。打席に向かう決意に満ちた表情は今でも脳裏に鮮やかだ」と、昨年のワールドシリーズ第７戦、大谷から放った３ランを例に出した。ビシェットは、約８か月前を思い出し、「あの本塁打には、色んな思いが詰まっていた。シーズン終盤、戦列を離れ、ポストシーズンにも間に合わず、苦しい時だった。万全でない中、打てた１本だった」と語った。

初回に第１打席が巡ると、ファンは総立ちでビシェットを迎えた。一塁のゲレロにジェスチャーで「ヘルメットを脱げ」と促され、ちょっぴり照れたようにヘルメットを掲げた。沸き起こる大歓声に、また、涙が頬を伝った。