東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6887　高値0.6911　安値0.6878

0.6939　ハイブレイク
0.6925　抵抗2
0.6906　抵抗1
0.6892　ピボット
0.6873　支持1
0.6859　支持2
0.6840　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5651　高値0.5673　安値0.5632

0.5713　ハイブレイク
0.5693　抵抗2
0.5672　抵抗1
0.5652　ピボット
0.5631　支持1
0.5611　支持2
0.5590　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4211　高値1.4218　安値1.4175

1.4271　ハイブレイク
1.4244　抵抗2
1.4228　抵抗1
1.4201　ピボット
1.4185　支持1
1.4158　支持2
1.4142　ローブレイク