東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6887 高値0.6911 安値0.6878
0.6939 ハイブレイク
0.6925 抵抗2
0.6906 抵抗1
0.6892 ピボット
0.6873 支持1
0.6859 支持2
0.6840 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5651 高値0.5673 安値0.5632
0.5713 ハイブレイク
0.5693 抵抗2
0.5672 抵抗1
0.5652 ピボット
0.5631 支持1
0.5611 支持2
0.5590 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4211 高値1.4218 安値1.4175
1.4271 ハイブレイク
1.4244 抵抗2
1.4228 抵抗1
1.4201 ピボット
1.4185 支持1
1.4158 支持2
1.4142 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6887 高値0.6911 安値0.6878
0.6939 ハイブレイク
0.6925 抵抗2
0.6906 抵抗1
0.6892 ピボット
0.6873 支持1
0.6859 支持2
0.6840 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5651 高値0.5673 安値0.5632
0.5713 ハイブレイク
0.5693 抵抗2
0.5672 抵抗1
0.5652 ピボット
0.5631 支持1
0.5611 支持2
0.5590 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4211 高値1.4218 安値1.4175
1.4271 ハイブレイク
1.4244 抵抗2
1.4228 抵抗1
1.4201 ピボット
1.4185 支持1
1.4158 支持2
1.4142 ローブレイク