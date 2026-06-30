テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）はサッカー北中米Ｗ杯で日本がブラジルに惜敗したことを報じた。

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。残り１分の悲劇。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点。１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムに、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

司会の羽鳥アナウンサーは「本気のブラジル、Ｗ杯で１点差で負けて『よくやったね』じゃなくて『いやー惜しかったな』になる」と発言。元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「惜しかっただけではなく、ずっと素人ながら見てきましたけど日本はどんどん強くなってきていますよね。ずっと進歩を続けている。そこがすばらしいと僕は思う。だから日本に帰ってくる時は拍手喝采で迎えたいですね」と称賛し、ねぎらっていた。