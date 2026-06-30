◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ドイツ１―１パラグアイ＝ＰＫ３―４＝（２９日、ボストン競技場）

２０１４年ブラジル大会以来となる決勝トーナメント（Ｔ）進出を果たしたドイツ（ＦＩＦＡランク１０位、Ｅ組１位）は、５度目の決勝Ｔ進出となったパラグアイ（同４０位、Ｄ組３位）と対戦した。今大会の決勝トーナメントで初めて延長戦でも決着がつかず、１―１のままＰＫ戦に突入。ドイツは３―４で敗れ、Ｗ杯同国史上初のＰＫ戦での敗退となった。ブラジルに並ぶ最多タイ５度目の優勝を目指した戦いは、３２強で幕を閉じた。

ドイツは立ち上がりからボールを支配したものの、パラグアイの堅守を崩せない。前半は５本のシュートを放ちながら枠内シュートは０本。同４２分には先制点を許す苦しい展開となった。それでも後半９分、左サイドを崩したウィルツ（リバプール）のクロスにハーバーツ（アーセナル）が頭で合わせ、同点ゴールを奪取。延長戦前半１２分には右ＣＫからター（バイエルン）がヘディングでネットを揺らしたが、ＶＡＲでドイツ側のファウルがあったとして勝ち越し点は認められなかった。

勝負はＰＫ戦へ。今大会限りでの代表引退を示唆している４０歳のＧＫノイアー（バイエルン）が最後の砦としてゴールマウスに立った。４人を終え３―３。決められれば敗退のパラグアイ５人目を完全に読み切り止めたが、６人目には逆を突かれて万事休す。この試合でＷ杯通算２３試合出場となり、イタリアのマルディーニに並ぶ歴代５位タイ、さらに自身が持つＧＫ最多出場記録も更新したが、チームを救うことはできず、悲願の優勝は潰えた。

両国のＷ杯での対戦は、２００２年日韓大会決勝トーナメント１回戦以来。当時はドイツが後半４３分のノイビルの決勝ゴールで１―０と勝利したが、今回はパラグアイが雪辱を果たし、Ｗ杯での対戦成績は１勝１敗となった。