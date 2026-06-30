試合後のさりげない行動が話題

日本代表は現地時間6月29日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

試合後、ピッチ上で涙を見せる上田綺世の姿を撮影しようとした中継クルーに対し、21歳の同僚選手がこれを“ブロック”。仲間想いの行動に、SNS上では「優しい後輩」「やることイケメンすぎ」といった声が上がっている。

さりげなく寄り添った。試合後、ピッチで立ち尽くし、タオルで顔を覆った上田。ブラジル戦で無得点に終わり、優勝の目標が叶わずに敗退が決定した悔しさがあふれていた。

そんな姿を撮影しようと近づいたのは、国際映像の撮影クルー。遠目から撮影し、さらに近づこうとしたが、そこに割って入ったのはFW後藤啓介だった。クルーと上田の間に立つと、カメラに背を向ける形で「背番号9」を見せる形で上田を守った。

この様子がSNS上で拡散すると、ファンからは感動の声が続出。「先輩をさり気なくサポートする優しい後輩 後藤選手お疲れ様でした」「1番若いのに大人すぎる」「後藤大好きになったよ」「どんだけ惚れさすんだよ」「涙出てくるわこんなん」「やることイケメンすぎ」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）