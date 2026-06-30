「ホントに多才」Snow Man・向井康二、アイドル以外の活動姿にファン歓喜！ 「普通にイケすぎ」
Snow Manの向井康二さんは6月28日、自身のInstagramを更新。アイドル以外の活動を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】アイドル以外の活動をする向井康二
ファンからは「カメラマン向井康二かっこええ」「普通にイケすぎ」「こんなイケメンカメラマンおらん！」「撮られる側を疑似体験できてとても良き」「編集もさすがや！」「ホントに多才」「写真展はいつ開催されるの？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】アイドル以外の活動をする向井康二
「こんなイケメンカメラマンおらん！」向井さんは「最近写真撮れてないなぁ。と思った日曜」とつづり、1本の動画を投稿。「#photographer」のハッシュタグの通り、フォトグラファーとして写真を撮影する様子を公開しています。普段はモデルとして被写体になることも多い向井さんですが、撮影する側になっても表情は真剣そのものです。
「モデルさん羨ましすぎる」5月29日の投稿では、イギリスで写真撮影をする姿も公開していた向井さん。ファンからは「さすがphotographerだね」「どこまでオシャレなの…！」「モデルさん羨ましすぎる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)