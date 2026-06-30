山下美夢有は2ランクダウンの5位 ユ・ヘランがトップ3入り【CMEグローブポイントランキング】
海外メジャー第3戦の「KPMG全米女子プロ選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【写真】キューティフルが日本でも人気爆発！
今大会でメジャー初優勝、米国女子ツアー通算4勝目を飾ったユ・ヘラン（韓国）が650ポイント（pt）を獲得し、今季通算を1602.798ptとして5位から3位にランクアップした。大会2位のユン・イナ（韓国）が416ptを上積みし、通算1143.916ptで先週の15位から9位にジャンプアップ。トップ10に入っている。3位タイのブルック・ヘンダーソン（カナダ）は21ランクアップの22位に大幅アップ。同じく3位タイのデウィ・ウェーバー（オランダ）が101位から46位に急浮上した。日本勢最上位の山下美夢有は大会12位タイで3位から5位（通算1446.21pt）にランクダウン。同15位タイに入った畑岡奈紗が4ランクアップの32位（通算539.876pt）にランクを上げた。日本勢2番手は岩井千怜で通算851.766ptの13位。勝みなみが19位（通算720.24pt）、岩井明愛が27位（通算600.283pt）につける。そのほか日本勢は竹田麗央（40位）、古江彩佳（44位）、原英莉花（50位）、吉田優利（83位）、西郷真央（84位）、渋野日向子（91位）、西村優菜（103位）、馬場咲希（109位）、笹生優花（139位）、櫻井心那（162位）と続いている。大会8位タイのネリー・コルダ（米国）が通算3412.625ptで依然1位を独走。キム・ヒョージュ（韓国）が通算1701.475ptで2位。ヘランが3位、ジーノ・ティティクル（タイ）が通算1458.875ptで4位につける。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位80人が来季、カテゴリー1の出場権（シード）を獲得。上位60人が高額賞金大会の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に出場する。
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