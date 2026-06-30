「保育園の先生とLINE交換できる」「休日に遊んでくれる」といった“距離の近さ”を喜ぶ保護者は少なくありません。しかし、泥沼トラブルの入り口になったり、子どもの健やかな成長を奪うきっかけになったりと、極めて危険なサインでもあります。（社会福祉法人 みなみ福祉会理事長 近藤敏矢）

保育士と保護者がLINE交換

休日の「個人的な預かり」は美談か？

「今度の日曜は仕事で……だけど、うちの子を見てもらえる人が誰もいないんです……」

長く保育の仕事をしていると、保護者からそのような悩みを相談されることがあります。頼れる人が近くにおらず、どうしても外せない休日出勤や出張が入ってしまった場合など、誰かの助けにすがりたくなる瞬間もあるでしょう。

一方で、毎日顔を合わせている保育士側にも「少しだけなら手伝えるかも」「あのご家庭が本当に困っているなら助けたい」という善意が生まれます。しかし、この「個人的な善意」こそが、時として保育の現場に深刻な問題を引き起こすのです。

実際に、保育士と保護者がLINEを交換して、休日に園児を預かっていたケースを知っています。その話を聞いた当初、私は単純に「良い」「悪い」と判断することができませんでした。なぜなら、その場にいた誰も悪人ではなかったからです。

どうにもならない事情で困り果てているご家庭がありました。そして、それを助けたい保育士がいました。預けられた子は、大好きな先生が遊んでくれることで喜んでいました。育児と仕事の両立という大変な状況で、他に手段の無かった家庭に救いの手が差し伸べられ、その場は無事に乗り切ることができた。一見すると、心温まる「いい話」です。

しかし、もし個人的な預かり中に子どもが怪我でもしたら、誰が責任を取るのでしょうか。もし保護者と保育士の間で、お礼についての考え方がズレていたらどうなるでしょうか。あるいは、周りから「特別扱いしているのではないか」と疑われたら……。

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