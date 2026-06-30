「北中米Ｗ杯・１回戦、ドイツ代表１（３ＰＫ４）１パラグアイ代表」（２９日、ボストン）

ドイツ代表をまさかの悪夢が襲った。延長前半の逆転ゴールが取り消し隣、ＰＫ戦の末に初戦敗退となった。

１−１で迎えた延長前半１１分だった。コーナーキックからターが頭で合わせてゴールネットを揺らした。打点の高いヘディングで相手を寄せ付けなかったが、主審は直後にＶＡＲを実施。コーナーキックを蹴り出した際に、ＧＫとアントンの競り合いがファウルと判定されてしまった。

直後にパラグアイのアルファロ監督、ドイツのナーゲルスマン監督にイエローカードが掲出される異常事態に。ゴールは認められずスタンドは騒然となった。延長前半が終了するとスタンドは特大ブーイングに包まれる物々しい雰囲気となった。試合はＰＫ戦に突入した。

勝負は５人目までに決まらずサドンデスの６人目に突入。ここでゴールが取り消しとなったターがふかせてしまいバーの上へ。直後にパラグアイに決められ初戦敗退が決まった。

ドイツは前半４３分にパラグアイに先制ゴールを決められた。だが後半９分にハヴァーツが試合を振り出しに戻すゴールを決めて、流れは一気にドイツへ傾いた。

一方的にパラグアイ陣内へ攻め立てる時間が続いたが、決定打を放つことができず。試合は延長戦へ突入していた。