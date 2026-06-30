ガールズバンド「ねごと」の元ボーカルで、歌手の蒼山幸子(35)が29日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、結婚を発表した。お相手は一般男性。



【写真】真っ白なウエディングフォト 表情から幸せさがにじみ出ている！

蒼山は文書を公開し「私事ではございますが、先日結婚しました。お相手は一般の方です」と報告。「夫と飼い猫が静かに並んでいる様などを見ると、自分にも家族ができたんだなあ、とふと不思議な気持ちになり、人生の縁というもののかけがえのなさにふつふつと時間している日々です」と記した。



夫婦2人で並び、上下真っ白な衣装を着用した写真と鳥が飛ぶイラストを組み合わせたウエディングフォトも掲載し、「公私共にお世話になっている堀北阿希さんが手掛けてくださり、自分たちにとって一生の宝物になりました」とつづった。



「蒼山幸子としては変わることなく、元気に貪欲に作品を生み出し続けて行きたいと思っております」と今後について触れ、音楽活動を続けていくことを明言。「作品を受け取ってくださる皆様がいることに、いつもいつも計り知れない力を頂き、今の自分があります。音楽で素敵なものをお届けできるよう、一層精進して参ります」と結んだ。



蒼山は2010年に4人組ガールズバンド「ねごと」のボーカル・キーボードとしてメジャーデビュー。アニメ「銀魂」エンディングテーマの「DESTINY」や、映画「トリガール!」主題歌・挿入歌を担当した。2019年にバンドが解散後はソロ活動や楽曲提供を行っている。



（よろず～ニュース編集部）