さっぱりレモンが広がるひとくちスイーツ！ ブルボン「レモンチーズケーキ」

記事ポイント ブルボンが「レモンチーズケーキ」を期間限定で2026年6月23日に全国発売しっとりチーズケーキにレモンクリームをサンドしたひとくちサイズの個包装クリームチーズパウダー入り生地でさっぱりとした味わいを楽しめる ブルボンが「レモンチーズケーキ」を期間限定で2026年6月23日に全国発売しっとりチーズケーキにレモンクリームをサンドしたひとくちサイズの個包装クリームチーズパウダー入り生地でさっぱりとした味わいを楽しめる

ブルボンが、フレッシュな風味と酸味が心地よい「レモンチーズケーキ」を期間限定で2026年6月23日（火）に全国発売しました。

ひとくちサイズで個包装のため、手軽に楽しめる夏向けのスイーツです。

ブルボン「レモンチーズケーキ」

商品：レモンチーズケーキ内容量：115g（個装紙込み）発売日：2026年6月23日（火）全国発売販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など（一部コンビニエンスストアあり）価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

ブルボンは「ルマンド」「アルフォート」など長年愛されるロングセラー商品を多数展開する菓子メーカーで、全国の量販店やドラッグストアなど幅広いチャネルでビスケット・クッキー・チョコレートなど多彩なスナックを販売しています。

レモンクリームをサンドしたひとくちサイズのチーズケーキ

「レモンチーズケーキ」は、しっとりとしたチーズケーキで酸味のあるレモンクリームをサンドしたひとくちサイズの商品です。

ケーキ生地にはクリームチーズパウダーを練り込んで焼き上げており、レモンクリームのフレッシュな味わいとともにさっぱりとしたおいしさを楽しめます。

個包装のため、食べたい分だけ取り出して手軽に口にできます。

黄色と白を基調にレモンや葉を散りばめた外袋が目印で、量販店やドラッグストアなど全国の売り場で見つけられます。

レモンの酸味とクリームチーズの風味が重なったさっぱりとしたおいしさを、ひとくちずつ味わえます。

期間限定のため、見かけたときに手に取れるスイーツです。

ブルボン「レモンチーズケーキ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「レモンチーズケーキ」はどこで購入できますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます。一部のコンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

Q. 「レモンチーズケーキ」の内容量と賞味期限はどれくらいですか？

A. 内容量は115g（個装紙込み）で、賞味期限は6カ月です。

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