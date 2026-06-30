JUJU本人オファーの夢コラボ！ ソニー・クリエイティブプロダクツ「純喫茶JUJU『時間旅行』×水森亜土コラボグッズ」

記事ポイント JUJU本人のオファーで実現した水森亜土との純喫茶テーマのコラボグッズTシャツ・タオル・メモ帳・アクリルキーホルダーの6アイテムを展開2026年6月20日よりツアー会場とオンラインショップで購入できる JUJU本人のオファーで実現した水森亜土との純喫茶テーマのコラボグッズTシャツ・タオル・メモ帳・アクリルキーホルダーの6アイテムを展開2026年6月20日よりツアー会場とオンラインショップで購入できる

ソニー・クリエイティブプロダクツは、水森亜土と『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」演出：松任谷正隆』のコラボレーションによるオリジナルツアーグッズを展開しています。

グッズは2026年6月20日(土)からツアー各会場とオンラインショップで販売中です。

ソニー・クリエイティブプロダクツ「純喫茶JUJU『時間旅行』×水森亜土コラボグッズ」

販売開始：2026年6月20日(土)販売場所：ツアー各公演会場、オンラインショップチケットなしでも購入可能

『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」演出：松任谷正隆』は、JUJUが2026年3月18日にリリースした洋楽カヴァーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』を携えた全国ホールツアーです。

今回のコラボはJUJU自身が水森亜土のファンとして直接オファーして実現し、イラストの選定からグッズデザインまでJUJU本人が携わっています。

JUJUと水森亜土が紡ぐ”純喫茶×カワイイ”の世界観

水森亜土は、アクリルボードに両手で絵を描きながら歌うパフォーマンスで知られ、大きな瞳と愛らしい女の子のイラストで世代を超えた人気を持つアーティストです。

アルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』が持つ”純喫茶”の懐かしい世界観に、水森亜土のイラストならではの”カワイイ”が加わり、ツアーをより一層楽しめるコレクションに仕上がっています。

コラボグッズ6アイテムのラインナップ

純喫茶JUJU×亜土ちゃんTシャツ純喫茶JUJU×亜土ちゃんハンドタオル(A)純喫茶JUJU×亜土ちゃんハンドタオル(B)純喫茶JUJU×亜土ちゃんメモ帳純喫茶JUJU×亜土ちゃんアクリルキーホルダー(A)純喫茶JUJU×亜土ちゃんアクリルキーホルダー(B)

ハンドタオルはA・Bの2デザイン、アクリルキーホルダーも2パターンがあり、好みの絵柄を選べます。

メモ帳は日常使いできるアイテムで、ラインナップ全体でアルバムと純喫茶の世界観を手元に持ち歩けます。

“純喫茶”の懐かしい雰囲気と水森亜土の”カワイイ”イラストが一体になったグッズで、ツアーの特別な記念を残せます。

JUJUファンも水森亜土のファンも、それぞれ好きなアイテムを選んで純喫茶の世界観を身近に楽しめます。

ソニー・クリエイティブプロダクツ「純喫茶JUJU『時間旅行』×水森亜土コラボグッズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ツアーグッズはチケットがなくても購入できますか？

A. 公演当日のチケットをお持ちでない方もグッズを購入できます。各公演会場のほか、オンラインショップでも購入が可能です。

Q. グッズのデザインはどのように決まりましたか？

A. 水森亜土のファンであるJUJU自身がオファーして実現した企画で、水森亜土イラストの選定とグッズデザインにJUJUが直接携わっています。アルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』の世界観と水森亜土のイラストが調和するラインナップに仕上がっています。

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