◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、３大会連続の１６強入りを逃した。

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１―１に追いつかれて迎えた後半アディショナルタイム６分。ペナルティーエリア左でＭＦ田中碧が一度は収めたボールを相手に奪われた流れから、ＦＷマルチネリに逆転ゴールを許した。試合終了のホイッスルが鳴ると、田中は涙が止まらず。取材エリアのミックスゾーンでも話すことが出来る状態ではなく、スタッフに支えられながら通過した。

それでも、チュニジア戦、スウェーデン戦で攻守で存在感を発揮し、チームに貢献してきたのは間違いない。それだけに、主将ＤＦ板倉は「別に彼のミスがどうのこうのというのは全くなくて。チームとして戦って、チームとして負けたというそれだけだし。僕としても悔しい思いがあるし、彼も悔しい思いがあったと思いますけど、まずは、彼がいなかったら、自分たちここまで来られていないし、こういうサッカーっていうところを体現できてないっていうところがまずベースにあって。誰のミスとかそういう話じゃなくて…うん、悔しいです」とかばった。