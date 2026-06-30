【天気】

北海道、東北、北陸は晴れるでしょう。関東、東海、近畿、中国地方も晴れますが、雲が多くなりそうです。午後は山沿いを中心に一部でにわか雨があるでしょう。

四国と九州は雲に覆われて、所々で雨が降りそうです。梅雨前線に近い九州南部は雨が強まる時間があるでしょう。29日（月）に梅雨明けした沖縄は晴れそうです。

【日中の気温】

東北南部〜沖縄は30℃くらいになるでしょう。那覇は33℃、京都は32℃、山形や岐阜は31℃まで上がりそうです。全国的に最小湿度は60％くらいで、ムシムシするでしょう。

札幌 27℃（7月下旬）

仙台 26℃（7月中旬）

新潟 27℃（7月上旬）

東京 28℃（7月上旬）

大阪 31℃（7月上旬）

福岡 28℃（平年並み）

【週間予報】

九州南部〜日本の南に停滞している梅雨前線は、週の後半にかけてゆっくりと北上してきます。西日本は7月1日（水）から雨、関東など東日本も2日（木）と3日（金）は雨になるでしょう。

2日（木）は西日本と東日本で雨が強まるところがありそうです。雨の日は27℃前後でジメジメ、晴れる日は30℃くらいまで上がってムシムシするでしょう。