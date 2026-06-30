「私、かわいくなりました（笑）」乃木坂46金川紗耶、自分に自信が持てるように 1st写真集も猛プッシュ！
乃木坂46の4期生として、またファッション誌のモデルとしても活躍する金川紗耶（24）が、待望の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）を発売した。自身がずっと夢に掲げていたという本作は、大好きなヨーロッパ・クロアチアを舞台に、彼女の「素」の魅力や美しいスタイルが最大限に詰め込まれた一冊となっている。
【撮り下ろしカット多数】さすが…目を奪われるスタイルを披露した金川紗耶
インタビュー前編では、念願の写真集発売にいたるまでのストイックな体作りや、見どころである“彼女感”満載のカットについてたっぷり告白。さらに、“グラデーション”のように徐々に自信が持てるようになったという自身のビジュアルについても明かしてくれた。
■ずっと夢だった1st写真集 見どころは「くびれが綺麗に出ていました！」
――ずっと目標に掲げてこられた1st写真集の発売が形になった、現在の率直な思いをお聞かせください。
【金川】本当に夢の一つだったので、かなえられてすごくうれしいですし、私がずっと行ってみたかったヨーロッパにも行けて。私の夢が詰まった一冊になったなと思いました。
――最初に写真集のお話を聞いたときは、どんな反応でしたか？
【金川】びっくりしました（笑）。ずっと夢だったので、「あ、来た！」と思って。すごくうれしい気持ちでしたし、それまでにちゃんと体を鍛えなきゃとか、美しくならなきゃみたいな気持ちがまず湧いてきました。
――普段からモデルとしても活躍されていて、体作りなどは意識されてきたと思いますが、写真集が決まってより意識が高まった？
【金川】はい！より高まりました（笑）。食べるものを減らすっていうよりも、内容を変えてみました。豚バラ肉を豚ロースに変えたり、脂を少なめにしたりして、できるだけ自分で作った料理を食べるようにしていました。
――食材やレシピをご自身で考えて作られていたのですね。先行カットでもスタイルが素晴らしいと大きな反響を呼んでいますが、ご自身でも手応えはありますか？
【金川】いや、そうなんですよ（笑）。トレーニングは家で筋トレするくらいだったんですけど、食事管理がうまくいって、くびれが綺麗に出ていました。それがすごく見どころだなと思います！
――メンバーの皆さんや周りのスタッフさんから反響はありましたか？
【金川】みんな「すごく楽しみ」って言ってくれて。マネージャーさんも全部かわいいって言ってくださいました（笑）
――金川さんは後輩の皆さんとも仲が良いそうですが、後輩の皆さんからはありましたか？
【金川】みんないっぱい言ってくれていて。先日写真集を出したさくたん（川崎桜※崎＝たつさき）からは「紗耶さんの写真集すごく楽しみです！」って言ってくれて。お互いの写真集の話で盛り上がったんですけど、発売されたら私の写真集を見て、もっと私の魅力に気づいてほしいなと思います、さくたんに（笑）。
――ちなみに、川崎さんの写真集はご覧になりましたか？
【金川】もちろん見ました！めちゃくちゃかわいい。さくたんって、本当に私の好きな顔なんです。だからめくるたびに、かわいいさくたん、大人っぽいさくたんがたくさん出ていて、見応えがある一冊だったなと思いました。
■モデルやアイドルとは違う自分 “彼女感”満載の写真集に
――では今回の金川さんの写真集は、どういったところを見てほしいですか？
【金川】やっぱり「素」で撮影できたところかな。私、モデルしてるんですけど（笑）、モデルの時はキメキメで、表情やポーズを意識してつくっていることが多いんです。でも、写真集は本当に日常の私を切り取ってくれた感じの写真が多くて、私を“彼女”として見てほしいなって思います！
――確かに彼女感のある写真ばかりですね。
【金川】手をつないでいるようなカットや、“あなた”にしか見せないかわいい表情がいっぱい撮れたと思います！
――無邪気な感じは、少しデビュー当初の頃のような雰囲気もありますね。
【金川】そうなんです。前髪があったり、普段よりもスッピンに近いメイクもしているので、初期のような雰囲気があるんだと思います。
――一方で、ランジェリーカットにも初挑戦されていて、大人っぽいカットもあります。
【金川】緊張というか、「できるかな」っていう少し不安はありました。どういう表情したらいいのかなっていうのは悩みに悩んで。でも、素の表情が出ているので、楽しくできていたんだと思います。
――水着カットでは、先ほどおっしゃっていたくびれに注目ですか？
【金川】ぜひ見てほしいです（笑）。今が一番ちょうどいいスタイルなんじゃないかなって思います（笑）
■「私、かわいくなりました（笑）」自分のビジュアルに自信が持てるように
――今回のロケで思い出に残っている出来事はありますか？
【金川】スカイサイクルをやったんですけど、めっちゃ怖かったんです！私、高所恐怖症なんですけど、すごく頑張りました。これ（写真集に収録されているカットを指して）緊張してる顔なんですけど、ゆっくり進みながら撮影してもらいました（笑）
――でもロケーションが素晴らしく、インパクトのあるカットになっていますよね。
【金川】そうなんですよ！とても綺麗ですよね。でも一歩目がなかなか踏み出せなくてすごい怖かったので、みんなにも絶対見てほしいです（笑）。
――では、写真集のタイトル『好きのグラデーション』にちなみ、デビュー当時から今にいたるまで、ご自身のなかで「グラデーションのように変化した」と感じる部分はありますか？
【金川】私、かわいくなりました（笑）。やっぱデビュー当時の写真を見ると、幼すぎるなって。本当に私？って思うくらいなんですけど、そこからグラデーションのように徐々に垢抜けてきれいになっていったんじゃないかなって思います（笑）
――ご自身のビジュアルに対して、すごく自信を持てるようになったということですね。
【金川】はい！横顔が「綺麗」って言われてたんですけど、やっと今出せた！と思って（笑）。『乃木坂工事中』でもみんなに知ってもらえる機会を作ってくれてありがたかったです（笑）
――前までは自分から言えなかった？
【金川】言えなかったですね…。昔はかわいいとも思ってなかったです（笑）。
――そんな自信を持ってお届けするこの写真集。楽しみにしている皆さんへ改めてメッセージをお願いします。
【金川】私の魅力が本当に最大限に詰まった一冊です。幼さがあったり、かわいさがあったり、綺麗だったり、かっこよかったり…本当にいろんな私の“グラデーション”を味わえる、満足感のある写真集になったと思います！そして私を彼女だと思って、一緒にクロアチアに行った気分になってほしいです！
■プロフィール
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。
【撮り下ろしカット多数】さすが…目を奪われるスタイルを披露した金川紗耶
インタビュー前編では、念願の写真集発売にいたるまでのストイックな体作りや、見どころである“彼女感”満載のカットについてたっぷり告白。さらに、“グラデーション”のように徐々に自信が持てるようになったという自身のビジュアルについても明かしてくれた。
――ずっと目標に掲げてこられた1st写真集の発売が形になった、現在の率直な思いをお聞かせください。
【金川】本当に夢の一つだったので、かなえられてすごくうれしいですし、私がずっと行ってみたかったヨーロッパにも行けて。私の夢が詰まった一冊になったなと思いました。
――最初に写真集のお話を聞いたときは、どんな反応でしたか？
【金川】びっくりしました（笑）。ずっと夢だったので、「あ、来た！」と思って。すごくうれしい気持ちでしたし、それまでにちゃんと体を鍛えなきゃとか、美しくならなきゃみたいな気持ちがまず湧いてきました。
――普段からモデルとしても活躍されていて、体作りなどは意識されてきたと思いますが、写真集が決まってより意識が高まった？
【金川】はい！より高まりました（笑）。食べるものを減らすっていうよりも、内容を変えてみました。豚バラ肉を豚ロースに変えたり、脂を少なめにしたりして、できるだけ自分で作った料理を食べるようにしていました。
――食材やレシピをご自身で考えて作られていたのですね。先行カットでもスタイルが素晴らしいと大きな反響を呼んでいますが、ご自身でも手応えはありますか？
【金川】いや、そうなんですよ（笑）。トレーニングは家で筋トレするくらいだったんですけど、食事管理がうまくいって、くびれが綺麗に出ていました。それがすごく見どころだなと思います！
――メンバーの皆さんや周りのスタッフさんから反響はありましたか？
【金川】みんな「すごく楽しみ」って言ってくれて。マネージャーさんも全部かわいいって言ってくださいました（笑）
――金川さんは後輩の皆さんとも仲が良いそうですが、後輩の皆さんからはありましたか？
【金川】みんないっぱい言ってくれていて。先日写真集を出したさくたん（川崎桜※崎＝たつさき）からは「紗耶さんの写真集すごく楽しみです！」って言ってくれて。お互いの写真集の話で盛り上がったんですけど、発売されたら私の写真集を見て、もっと私の魅力に気づいてほしいなと思います、さくたんに（笑）。
――ちなみに、川崎さんの写真集はご覧になりましたか？
【金川】もちろん見ました！めちゃくちゃかわいい。さくたんって、本当に私の好きな顔なんです。だからめくるたびに、かわいいさくたん、大人っぽいさくたんがたくさん出ていて、見応えがある一冊だったなと思いました。
■モデルやアイドルとは違う自分 “彼女感”満載の写真集に
――では今回の金川さんの写真集は、どういったところを見てほしいですか？
【金川】やっぱり「素」で撮影できたところかな。私、モデルしてるんですけど（笑）、モデルの時はキメキメで、表情やポーズを意識してつくっていることが多いんです。でも、写真集は本当に日常の私を切り取ってくれた感じの写真が多くて、私を“彼女”として見てほしいなって思います！
――確かに彼女感のある写真ばかりですね。
【金川】手をつないでいるようなカットや、“あなた”にしか見せないかわいい表情がいっぱい撮れたと思います！
――無邪気な感じは、少しデビュー当初の頃のような雰囲気もありますね。
【金川】そうなんです。前髪があったり、普段よりもスッピンに近いメイクもしているので、初期のような雰囲気があるんだと思います。
――一方で、ランジェリーカットにも初挑戦されていて、大人っぽいカットもあります。
【金川】緊張というか、「できるかな」っていう少し不安はありました。どういう表情したらいいのかなっていうのは悩みに悩んで。でも、素の表情が出ているので、楽しくできていたんだと思います。
――水着カットでは、先ほどおっしゃっていたくびれに注目ですか？
【金川】ぜひ見てほしいです（笑）。今が一番ちょうどいいスタイルなんじゃないかなって思います（笑）
■「私、かわいくなりました（笑）」自分のビジュアルに自信が持てるように
――今回のロケで思い出に残っている出来事はありますか？
【金川】スカイサイクルをやったんですけど、めっちゃ怖かったんです！私、高所恐怖症なんですけど、すごく頑張りました。これ（写真集に収録されているカットを指して）緊張してる顔なんですけど、ゆっくり進みながら撮影してもらいました（笑）
――でもロケーションが素晴らしく、インパクトのあるカットになっていますよね。
【金川】そうなんですよ！とても綺麗ですよね。でも一歩目がなかなか踏み出せなくてすごい怖かったので、みんなにも絶対見てほしいです（笑）。
――では、写真集のタイトル『好きのグラデーション』にちなみ、デビュー当時から今にいたるまで、ご自身のなかで「グラデーションのように変化した」と感じる部分はありますか？
【金川】私、かわいくなりました（笑）。やっぱデビュー当時の写真を見ると、幼すぎるなって。本当に私？って思うくらいなんですけど、そこからグラデーションのように徐々に垢抜けてきれいになっていったんじゃないかなって思います（笑）
――ご自身のビジュアルに対して、すごく自信を持てるようになったということですね。
【金川】はい！横顔が「綺麗」って言われてたんですけど、やっと今出せた！と思って（笑）。『乃木坂工事中』でもみんなに知ってもらえる機会を作ってくれてありがたかったです（笑）
――前までは自分から言えなかった？
【金川】言えなかったですね…。昔はかわいいとも思ってなかったです（笑）。
――そんな自信を持ってお届けするこの写真集。楽しみにしている皆さんへ改めてメッセージをお願いします。
【金川】私の魅力が本当に最大限に詰まった一冊です。幼さがあったり、かわいさがあったり、綺麗だったり、かっこよかったり…本当にいろんな私の“グラデーション”を味わえる、満足感のある写真集になったと思います！そして私を彼女だと思って、一緒にクロアチアに行った気分になってほしいです！
■プロフィール
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。