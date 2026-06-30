アジアのデジタル広告市場へ！ デジタリフト「LIFT Engine」アジア市場への海外外販を始動

記事ポイント デジタリフトが統合BIツール「LIFT Engine」のアジア市場向け海外外販を始動東南アジアのデジタル広告市場は2032年に221億5000万米ドル規模と予測競合分析・施策の文脈管理の2軸でアジア市場のニーズに対応 デジタリフトが統合BIツール「LIFT Engine」のアジア市場向け海外外販を始動東南アジアのデジタル広告市場は2032年に221億5000万米ドル規模と予測競合分析・施策の文脈管理の2軸でアジア市場のニーズに対応

デジタリフトは、自社開発の統合BIツール「LIFT Engine」の海外外販を始動します。

急成長するアジアのデジタルマーケティング市場において独自調査でニーズを確認し、ベトナムオフィスをはじめとする既存の海外拠点とパートナーネットワークを活かした展開に踏み出します。

デジタリフト「LIFT Engine」アジア市場への海外外販を始動

「LIFT Engine」は、デジタリフトが自社開発した統合BIツールで、2026年5月より提供を開始しています。デジタル広告の戦術策定から効果検証までを一元管理し、複数プラットフォームのデータ自動集計・レポート生成によってマーケター業務の標準化と工数削減を実現します。今回のアジア市場への海外外販始動により、国内での評価をアジア全域へと広げていきます。

急成長するアジアのデジタル広告市場と構造課題

東南アジアのデジタル広告市場は、2023年時点で119億2000万米ドル規模に達しており、2032年には221億5000万米ドルの規模と予測されています（年平均成長率6.9％）。世界で急速に成長しているデジタル広告市場のひとつです。

こうした市場拡大の中で、「施策の文脈が担当者の頭の中に留まったまま消えていく」「競合・市場環境の変化に対して分析が追いつかない」といった構造的課題も深刻化しています。デジタリフトの独自調査でも、こうした課題へのソリューション需要が広く確認されており、「LIFT Engine」への急激なニーズが見込まれると同社は判断しています。

日本とアジアで評価される2つの機能軸

日本市場では、「仮説と実績が一本の線でつながること」「過去の施策経緯をナレッジとして蓄積できること」が特に評価されています。担当者が変わっても施策の文脈が失われず、組織全体の意思決定の質を高める点が支持を得ています。

一方、アジア市場の独自調査では、企業分析・競合分析の機能に特に強い関心が寄せられています。参入企業の増加や市場構造の急激な変化が続くアジアの成長市場では、競合の動向をリアルタイムで把握し、自社のポジショニングを正確に捉えながら広告施策を設計したいというニーズが顕在化しており、「LIFT Engine」がその要求に応えるツールとして評価されています。広告施策の文脈整合性と競合分析支援という2つの評価軸が、「LIFT Engine」の海外展開における強みとなります。

海外展開を支える拠点とGoogle Premier Partnerの信頼基盤

デジタリフトはすでにベトナムオフィスを開設しており、APAC地域においてもパートナーとの戦略的アライアンスを構築し、現地ネットワークを積み上げてきました。ゼロから市場開拓するのではなく、既存の信頼関係と現地知見を足場にした展開を加速できる体制が整っています。

また、国内上位3％のGoogle Premier Partnerとして積み上げてきたデジタルマーケティングの専門性と実績は、海外パートナーや広告主との信頼構築においても有効な基盤となります。

今後のアジア展開計画

ベトナムオフィスを拠点としたアジア展開の開始APACパートナーネットワークを活用した展開国の拡大「LIFT Engine」機能の多言語対応・現地市場へのローカライズAPAC以外の地域においても段階的な展開・拡大を検討

デジタリフトは、「LIFT Engine」を通じてアジアのマーケターとともに、AIがデータの処理・分析・競合把握を担い、人間がより深い戦略的判断と創造的な施策設計に集中できる環境を届けることを目指しています。

「LIFT Engine」は、施策の文脈を組織全体で蓄積しながら競合環境の変化に素早く対応できるBIツールとして、アジアのマーケターが直面する構造的課題の解決に貢献します。日本市場で実証された文脈管理と、アジア市場が求める競合分析の両方を一元管理できる環境を、国境を越えて利用できます。

「LIFT Engine」海外外販始動の紹介でした。

よくある質問

Q. 「LIFT Engine」はどのような機能を持つBIツールですか？

A. デジタル広告の戦術策定から効果検証までを一元管理する統合BIツールです。仮説と実績をひとつの流れでつなぎ、過去の施策経緯をナレッジとして蓄積できるほか、企業分析・競合分析の機能も備えています。

Q. アジア展開においてデジタリフトが既に持つ海外基盤はどのようなものですか？

A. ベトナムオフィスをすでに開設しており、APAC地域においてもパートナーとの戦略的アライアンスを構築し、現地ネットワークを積み上げています。また、国内上位3％のGoogle Premier Partnerとしての専門性と実績が、海外パートナーや広告主との信頼構築を支えます。

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