播州織4色で男性の日常に溶け込む！ HaTaKaKe“エプロン男子特集”

記事ポイント 播州織ブランドHaTaKaKeが男性向けエプロン特集ページを公式ストアで公開カフェ・ライムグリーン・オレンジ・スカイブルーの4色を男性目線で提案父の日キャンペーンでエプロン購入ごとに特製コースターをプレゼント 播州織ブランドHaTaKaKeが男性向けエプロン特集ページを公式ストアで公開カフェ・ライムグリーン・オレンジ・スカイブルーの4色を男性目線で提案父の日キャンペーンでエプロン購入ごとに特製コースターをプレゼント

島田製織の播州織ブランドHaTaKaKeが、男性向けのエプロン特集ページ“エプロン男子特集”を2026年5月28日に公式オンラインストアで公開しました。

男性が家庭で料理をする機会が増えているなか、播州織の柔らかな風合いを活かしたエプロンを男性の日常シーンに合わせて紹介しています。

HaTaKaKe“エプロン男子特集”

特集公開日：2026年5月28日展開色：カフェ、ライムグリーン、オレンジ、スカイブルーの4色父の日キャンペーン期間：2026年5月15日(金)〜6月21日(日)キャンペーン内容：エプロン1着購入で特製コースター1枚プレゼントキャンペーン対象：HaTaKaKe Online Store（Amazon除く）

HaTaKaKeは、兵庫県西脇市を拠点とする播州織の自社ブランドで、リラクシングウェアや生活雑貨を展開しています。

播州織は糸を先に染めてから織る「先染め」の製法で知られ、チェックやストライプなど表情豊かな柄と柔らかな風合いが特徴です。

今回の“エプロン男子特集”は、エプロンを男性の日常に自然に取り入れてもらうことをコンセプトに制作されました。

4色展開で男性の日常シーンに溶け込むエプロン

特集ページでは、カフェ、ライムグリーン、オレンジ、スカイブルーの4色を、男性の日常シーンに合わせて紹介しています。

ダークカラーのシャツとの相性や、日本の家庭料理とのなじみ、丁寧な暮らしとの調和など、男性目線での着用イメージを具体的に提案しています。

播州織の柔らかな風合いとナチュラルな色合いが、キッチンに立つ男性の日常をさりげなくサポートします。

父の日キャンペーン：エプロン購入で特製コースタープレゼント

2026年6月21日(日)の父の日に向けて、HaTaKaKe Online Storeでエプロン1着を購入すると、特製コースター1枚がプレゼントされます。

コースターは、エプロンの裁断片を再利用した播州織素材で作られたサステナブルなノベルティです。

柄はランダムのため、届くまで何の柄が入っているかわからない楽しみもあります。

お父さんへの贈り物としてはもちろん、日頃がんばっている自分へのご褒美にもおすすめです。

播州織ならではの柔らかな肌触りと、男性の日常になじむ4色展開で、キッチンに立つ時間をより心地よく楽しめます。

お父さんへのプレゼントにも、自分へのご褒美にも使えるエプロンで、毎日の料理時間に新しい彩りが加わります。

HaTaKaKe“エプロン男子特集”の紹介でした。

よくある質問

Q. 父の日キャンペーンの対象ストアはどこですか？

A. HaTaKaKe Online Storeでのエプロン購入が対象です。Amazonでの購入はキャンペーンの対象外となります。

Q. プレゼントされるコースターはどのような素材ですか？

A. エプロンと同じ播州織を使用し、エプロンの裁断片を再利用して作られたサステナブルなノベルティです。柄はランダムのため、届くまで楽しみがあります。

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