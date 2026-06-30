ブラジルはなぜ“日本キラー”のネイマールを使わなかったのか　名将アンチェロッティが証言した采配の理由「日本から得点できないと思っていなかった」【W杯】

ベンチから戦況を見守ったネイマール(C)Getty Images

名将の勝負勘が冴えた一戦だった。

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジル代表は日本代表に2-1で勝利。2002年の日韓大会以来となる世界一に向けて前進した。

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セレソン（ブラジル代表の愛称）は、前半から苦戦していた。29分に自陣でのパスからカウンターを受け、佐野海舟の先制弾を献上したブラジルは反撃に転じたが、眼前に敷かれた分厚い日本の守備ブロックを崩せず。1点のビハインドを背負ったまま、前半を終えた。

統率された日本の守りに明らかに追い込まれていた。そんなブラジルを変えたのは、百戦錬磨の指揮官であるカルロ・アンチェロッティの交代策だった。

御年67歳になるイタリア人指揮官は、後半開始早々に負傷したルーカス・パケタに代えて19歳のFWエンドリッキを投入。同時にほぼ4トップとなる布陣を採用して、前線からの圧力を強めると、カゼミーロの同点弾で1-1とした66分には、25歳のFWガブリエウ・マルティネッリを入れ、森保ジャパンを押しつぶしにかかった。

矢継ぎ早に俊英アタッカーたちの投入したアンチェロッティ監督。ともすれば、カウンター攻撃を受けるリスクがはらむ采配だけに、一か八かの賭けのようにも見えたが、采配は見事に的中する。完全に成す術を失い、延長戦を見据えていた日本に、後半アディショナルタイム5分にドラマチックな決勝弾を叩き込んだのは、他でもないマルティネッリだった。