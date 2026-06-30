「半分以上出ているよ」驚きの“ひもドレス”でディナーを堪能、韓国美女チアのゴージャスな近況に反響

韓国チアのアン・ジヒョンが驚きのドレス姿でファンを魅了した。

アン・ジヒョンは6月28日にインスタグラムを更新。

【写真】「半分以上出ている」アン・ジヒョン

公開された写真のアン・ジヒョンは、ペイズリー柄が施されたホルターネックのミニドレスを着用。鏡越しのショットや自撮りなど、ホテルと思われる室内で撮影した写真を公開した。

とりわけ目を引いたのは、大胆に開いたバックスタイルだ。背中が大きく露出したデザインで、細いストラップだけが背中を彩る姿は、思わず目を奪われるほど。振り返ったカットでは、引き締まった背中のラインと美しいスタイルが際立っている。

また、食事の写真も添えられており、大きなステーキを前にリラックスした時間を過ごした様子もうかがえる。

投稿を見たファンからは、「本当にきれい」「後ろ姿が芸術」「半分以上出ているよ」「スゴイ肉体だ」「スタイルが完璧」「女神そのもの」など、称賛のコメントが相次いだ。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は複数の韓国・台湾のプロスポーツチームのチアとして活動。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。