ぎゅっと詰まった“立体感”…aespa・ニンニン、胸元あらわなドレス姿に視線集中「わお」「輝いてる」

aespaのニンニンが、華やかなドレス姿でファンを魅了した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ニンニン、ぎゅっと詰まった“立体感”

公開された写真には、ブラックのロングドレスをまとったニンニンの姿が収められている。胸元が開いたデザインが彼女の美しいデコルテラインを際立たせ、ファンの視線を奪った。

投稿を見たファンからは「わお」「美しすぎる」「オーラすごい」「女神だ」「輝いてる」などのコメントが寄せられている。

なお、ニンニンが所属するaespaは、7月24日に日本1stミニアルバム『KISS N TELL』をリリースする予定だ。

（写真＝ニンニンInstagram）

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。