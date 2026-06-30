150ヤード以内の短めパー３は楕円のエリアで狙えば8割以上乗る！乗るコツを解説

150ヤード以内の距離のパー3は、アマチュアならミドルアイアン以下。ライもよく短いクラブで打つので「乗るだろう」と思うが「こんな短い距離なのに外した……」と残念な結果になることが多い。これには原因とコツがあると目澤秀憲コーチ。短めのパー3でボギーを防ぎ、バーディチャンスを作り出す方法をレッスンする。

乗らない原因①→ティーアップの高さがバラバラ

乗せるコツ→一定の高さは絶対！「やや高」がオススメ！

地面とボールの間に指１本挟む

地面とボールの間に指1本を挟む「やや高」でティーアップ。打ちやすくなるし、ダフリのミスも防ぎやすい。だいたいではなく、つねにこの高さにセットすることを習慣づけよう

雑なティーアップはミスのもと！

低すぎ（左）、高すぎ（右）

ティーアップの高さがバラバラだと打点がズレやすい。軌道にも悪影響があり、高いと咄嗟にすくい打つ、低いと上から打ち込みたくなり、普段と違うスイングをしてしまう

短いパー３でのワンオンの確率を上げるカギとなる〝楕円〞の説明の前に、乗らない原因はティーアップの高さにもあることを知っておきましょう。アマチュアはセットする高さがバラバラ。しかも、ちょっと高いな、低いなと感じてもそのまま打ってしまっていませんか？

これは打点だけでなくスイングのズレにもつながるので、まずはティーの高さを必ず一定にしてください。高さは、せっかく自由に調節できるのですから少し高めの「やや高」に。地面との隙間を作ることで、もっとも飛ばないダフリが防げる。フェースの上目でヒットしやすいので球か高く上がり、高さでグリーンに止める弾道が打てます。

風が強いときは「低め」にセット

低めのティーアップでフェースの下めでヒット。低い弾道で風によって方向性と距離感が狂うのを防ぐ

風が強いときは低めにティーアップしてください。フェースの下めに当たるのはOK。低い弾道を打って「風の下」を通し、風の影響を受けにくくします。追い風のフォローでも低めにティーアップ。グリーンに乗せるには飛距離が大切になるので、風に乗って飛びすぎるのを防ぐためにも低い弾道を打ちましょう。

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝目澤秀憲

●めざわ・ひでのり／1991年生まれ、東京都出身。都内でのアマチュアレッスンだけでなく、ツアープロコーチとして河本結などを指導する若手の人気インストラクター。

構成＝野中真一

写真＝中野義昌

協力＝熊谷ゴルフクラブ