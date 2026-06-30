スポーティな走行性能と高い経済性を両立

カワサキ・インドネシアは2026年6月、新型のオートマチックスクーター「BRUSKY 125」を発表しました。

このモデルは、優れた機能性を持つ空冷エンジンを備え、スポーティな走行性能と高い経済性の両立を目指して開発された一台です。乗り手のライフスタイルを彩る存在として市場に投入されます。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキのスクーター「BRUSKY 125」です！ 画像で見る（5枚）

今回発表されたBRUSKY 125は、「Color Your Lifestyle（あなたのライフスタイルを彩る）」を開発のコンセプトとしています。

この考え方に基づき、エンジンやボディの各所に最新技術と革新的なアイデアが採り入れられました。あらゆる面で高い完成度を誇り、同クラスのライバル車を圧倒する存在感を目指しています。

最新モデルでは、先代モデルが持つ特性を受け継ぎながら、スポーティなスクーターにふさわしい走りだけでなく、ユーザーが求める優れた経済性も確保するように開発が進められました。扱いやすさや乗る楽しさを提供しつつ、乗り手に高級感や所有する誇りをもたらすスクーターに仕上げられています。

パワートレインの核となるのは、ユーロ4に対応した空冷4ストロークSOHC単気筒エンジンです。排気量は125ccで、ボア×ストロークを52.4mm×57.9mm、圧縮比を10:1に設定。これにより、最高出力7.0kWを7,500rpmで、最大トルク10.0Nmを6,000rpmで発揮します。燃料供給にはフューエルインジェクション（FI）が採用され、効率的な燃焼を後押しします。

トランスミッションにはVベルト式オートマチック、クラッチには乾式遠心クラッチを組み合わせることで、スムーズで扱いやすい操作性を実現しました。

始動方式はセルフスターターに加えてキックスターターも備えており、様々な状況に対応できます。

フレームには剛性とスペース効率を両立するアンダーボーン形式を採用しています。

サスペンションは、フロントにテレスコピック式フォーク、リアにはスイングアーム式のモノショックを装備することで、路面からの衝撃を効果的に吸収し、快適な乗り心地と安定した走行性能に寄与します。

ブレーキシステムは、フロントにディスクブレーキ、リアにドラムブレーキを組み合わせており、確実な制動力とコントロールしやすい操作性を確保しました。タイヤはフロントに80／90-14M／C 40P、リアに90／90-14M／C 46Pを装着し、軽快なハンドリングを支えます。

ボディの寸法は全長1890mm×全幅850mm×全高1150mm、ホイールベースは1250mmです。シート高は760mmと低めに設定されており、良好な足つき性を実現しています。

装備状態での車両重量は108kgと軽量で、最低地上高は120mm。燃料タンク容量は5.1Lが確保されており、日常的な使用で十分な航続距離を提供します。

電装系では、ヘッドライト、テールライト、ブレーキライト、そしてウインカーという全ての灯火類にLEDを採用しました。これにより、優れた被視認性を確保すると同時に、先進的なスタイリングを演出しています。

BRUSKY 125の価格は、ジャカルタにおけるOTR（乗り出し価格）で2650万ルピア（日本円で約23万円／2026年6月下旬のレート）に設定されています。

充実した装備と走行性能を持ちながら、競争力のある価格を実現したこのモデルは、多くのライダーにとって魅力的な選択肢となることでしょう。